Aislinn Derbez comparte imágenes inéditas tras la muerte de su madre

La actriz comentó que vivió un año difícil. Foto: Gettyimages.

Aislinn Derbez conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales imágenes inéditas del funeral de su madre, Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje, fallecida a finales de noviembre. La decisión sorprendió a los usuarios, ya que durante semanas la familia mantuvo total discreción para vivir el duelo lejos del ojo público.

“Muchas cosas difíciles de digerir”: Aislinn Derbez rompe el silencio tras la muerte de su madre

La tarde de ayer 23 de diciembre, la actriz de “A la mala” compartió un mensaje para cerrar el año, acompañado de una serie de fotografías de momentos buenos y difíciles que la actriz dijo vivió este año. Entre estas se encuentran tres imágenes que muestran un momento íntimo de la despedida privada de Gabriela Michel, la primera muestra el féretro de su mamá enfrente de un cuadro de la Virgen de Guadalupe.

Captura de pantalla. IG: aislinnderbez

Una segunda imagen muestra como la hija de Eugenio Derbez es consolada por los asistentes del funeral; su rostro muestra un semblante melancólico. La tercera foto muestra la escena completa del funeral donde el ataúd es velado por los asistentes mientras se pronuncia un discurso para recordar a la actriz de doblaje.

Las fotografías fueron acompañadas de un mensaje extenso, donde Aislinn Derbez describió este periodo como una “graduación ante la adversidad”, asegurando que los últimos 30 días se sintieron como un año completo. “La muerte de mi madre” fue solo una de las pruebas que enfrentó, junto con mudanzas, una remodelación, temas laborales complejos y procesos personales que, según confesó, no siempre son visibles desde el exterior.

Aislinn Derbez estuvo hospitalizada en 2025

Además del duelo, Aislinn reveló que tuvo que someterse a una cirugía que había postergado por más de un año. Aunque evitó dar detalles médicos, explicó que su estado de salud ya no le permitía seguir aplazando el procedimiento, el cual implicó hospitalización y un proceso de recuperación emocional y física.

La actriz destacó que atravesar el caos no es posible en soledad. En su reflexión, agradeció a su “tribu”, a la conexión con ella misma y a la espiritualidad como pilares fundamentales para no derrumbarse en medio del dolor.

Aislinn cerró su publicación con un mensaje de solidaridad hacia quienes también han vivido un año difícil. Señaló que las experiencias dolorosas pueden hundir o transformar, dependiendo del acompañamiento y la manera en que se enfrentan.

