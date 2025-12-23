“Efecto aniversario”: el recuerdo de eventos traumáticos en Navidad y fechas importantes

GENERANDO AUDIO...

La llegada de Navidad y otras fechas significativas no siempre está asociada con bienestar o celebración, para algunas personas, estos periodos pueden detonar recuerdos dolorosos vinculados con experiencias traumáticas del pasado, un fenómeno conocido como “efecto aniversario”.

Este término se utiliza para describir la reaparición de emociones, recuerdos o malestar psicológico cuando se aproxima la fecha en la que ocurrió un evento traumático, o cuando se atraviesan momentos del año cargados de significado emocional, como aniversarios, cumpleaños, fiestas decembrinas o fechas familiares importantes.

¿Qué se sabe del el “efecto aniversario”?

Como menciona The Awareness Centre, uno de los principales proveedores de Londres de asesoramiento presencial, psicoterapia, terapia psicosexual y de pareja, el “efecto aniversario” ocurre cuando el cuerpo y la mente “recuerdan” una experiencia traumática, aun cuando la persona no sea plenamente consciente de ello.

Estos recuerdos pueden manifestarse de distintas formas, como tristeza intensa, ansiedad, irritabilidad, alteraciones del sueño o sensación de vacío.

Aunque el evento traumático haya ocurrido años atrás, las fechas asociadas pueden actuar como detonantes emocionales.

En muchos casos, la persona no identifica de inmediato el origen de su malestar, lo que puede generar confusión o culpa al sentirse mal en momentos que socialmente se asocian con alegría.

¿Por qué suele presentarse en Navidad?

Las fiestas decembrinas suelen estar cargadas de expectativas sociales, recuerdos familiares y simbolismos emocionales.

Para quienes han vivido pérdidas, violencia, enfermedad o experiencias difíciles en estas fechas —o en periodos cercanos—, la Navidad puede convertirse en un recordatorio constante de aquello que marcó su historia.

Además, el contraste entre el ambiente festivo y el malestar interno puede intensificar las emociones, haciendo que el efecto aniversario se viva con mayor fuerza.

¿Cómo se manifiesta el “efecto aniversario”?

No se presenta de la misma forma en todas las personas. Algunas pueden experimentar tristeza o nostalgia, mientras que otras presentan síntomas físicos, pensamientos intrusivos o cambios en el estado de ánimo.

También puede reflejarse en el deseo de aislarse, evitar reuniones o sentir una carga emocional difícil de explicar.

La importancia de reconocerlo

Identificar el efecto aniversario es un primer paso para comprender que estas reacciones tienen un origen válido y no son una “falla personal”.

Reconocerlo permite abrir espacios de autocuidado, pedir apoyo y, en caso necesario, buscar acompañamiento profesional.

Hablar del tema ayuda a visibilizar que no todas las personas viven las fechas importantes de la misma manera y que el bienestar emocional también implica respetar los propios tiempos y emociones.

Técnicas para lidiar con el “efecto aniversario”

Planificar con anticipación resulta clave. Revisar el calendario y ubicar las fechas difíciles permite prepararse mentalmente, ya que los días o semanas previos también pueden detonar recuerdos y emociones intensas.

Avisar a la red de apoyo marca una diferencia. Informar a familiares o amigos de confianza sobre la vulnerabilidad emocional en esas fechas facilita que estén disponibles para acompañar y brindar contención.

Reducir el consumo de noticias y redes sociales ayuda a evitar detonantes adicionales. La cobertura mediática de tragedias, accidentes o hechos violentos puede reactivar recuerdos traumáticos, por lo que limitar la exposición resulta recomendable.

Hablar de lo que se siente permite procesar el recuerdo. Expresar emociones con alguien cercano, escribir en un diario o recurrir a actividades creativas puede aliviar la carga emocional que surge en estos periodos.

Practicar el autocuidado también cobra relevancia. Descansar, mantener rutinas básicas, buscar momentos de calma y ofrecerse consuelo personal ayuda a transitar mejor el aniversario.

En algunos casos, conmemorar de forma consciente el evento o la pérdida puede resultar útil. Realizar un acto simbólico, como una visita significativa o una donación, permite enfrentar el recuerdo de manera controlada.

Especialistas señalan que estas reacciones suelen ser temporales y disminuyen en una o dos semanas.

Sin embargo, si el malestar resulta abrumador o persistente, buscar apoyo profesional en salud mental representa una opción válida en cualquier momento, incluso años después del evento traumático.

