Confirman cuatro nuevos hospitalizados por gusano barrenador: ya son 106 casos registrados en México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La Secretaría de Salud (SSA) confirmó siete casos nuevos de miasis por gusano barrenador del ganado (GBG) en México; se contabilizaron cuatro hospitalizaciones y dos pacientes en tratamiento ambulatorio con corte a la Semana Epidemiológica 50, la cual abarca del 7 al 13 de diciembre de 2025.

Hasta el momento, se han confirmado 106 casos humanos con la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax en seis estados de la República Mexicana: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Oaxaca y Quintana Roo.

¿Cómo se comportaron los casos de gusano barrenador en la SE 50?

Cuatro personas fueron hospitalizadas del 7 al 13 de diciembre producto de miasis por gusano barrenador, según el más reciente Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Un hombre de 80 años (proveniente e identificado en Tapachula, Chiapas), tiene lesiones en el miembro superior izquierdo, padece diabetes mellitus

Un hombre de 61 años (proveniente e identificado en Tapachula, Chiapas), tiene lesiones en el miembro inferior derecho, no presenta comorbilidades

Una mujer de 75 años (proveniente e identificada en Campeche, Campeche), tiene lesiones en nariz, boca y ojos; padece de neoplasia

Un hombre de 62 años (proveniente e identificada en Mérida, Yucatán), tiene lesiones en el miembro inferior izquierdo y derecho; padece esquizofrenia

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

Además, tres personas más fueron reportadas en tratamiento ambulatorio por el mismo padecimiento:

Un hombre de 74 años (proveniente e identificada en Chiapilla, Chiapas), tiene lesiones en el miembro inferior izquierdo; padece enfermedades que producen ulceras en la piel

Un hombre de 81 años (proveniente e identificada en Chiapia de Corzo, Chiapas), tiene lesiones en cabeza y cuello; padece de una neoplasia

Un hombre de 82 años (proveniente e identificada en Benito Juárez, Quintana Roo), tiene lesiones en el miembro superior izquierdo; padece hipertensión arterial

Eso quiere decir que, de los siete casos confirmados en la última semana epidemiológica, cuatro corresponden a Chiapas, el estado más afectado por gusano barrenador en humanos dentro de México.

¿Cuántos casos totales de gusano barrenador en humanos hay en México?

Hasta la semana 50, México ha presentado 106 casos en humanos de miasis por gusano barrenador, siendo Chiapas el estado más afectado por la enfermedad con el 81% de los casos:

Chiapas: 86 casos

Campeche: 4 casos

Tabasco: 2 casos

Yucatán: 8 casos

Oaxaca: 2 casos

Quintana Roo: 4 casos

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

Cabe destacar que 75 personas ya fueron dadas de alta, 13 permanecen hospitalizadas, 12 están en tratamiento ambulatorio, cinco personas han fallecido por causas ajenas a la enfermedad y una fue dada de alta de manera voluntaria.

¿Qué es la miasis por gusano barrenador?

La miasis cutánea es una infestación parasitaria de la piel causada por las larvas de determinadas especies de mosca, como la Cochliomyia hominivorax, de acuerdo con el Manual MSD para el público en general.

La miasis por el Gusano Barrenador del Ganado fue descrita por primera vez en 1858. Infecta a mamíferos, incluido el humano, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cómo afecta la miasis a los humanos y dónde es más común?

Si bien es poco común que la miasis afecte a humanos, pueden infestar heridas en personas con poca sensibilidad, como algunos pacientes diabéticos que no detectan el dolor de la lesión, dijo la UNAM.

Sin embargo, los principales hospederos son los bovinos, pues la mosca es atraída por el olor del ombligo de los becerros.

También se puede encontrar en cerdos, perros, caballos y, en menor medida, conejos. Esta plaga es más frecuente en zonas rurales y poco común en las ciudades.

Si una persona se infecta requerirá de hospitalización y atención médica especializada.

¿Cómo identificar la miasis por el gusano barrenador del Ganado?

El Senasica explicó que las larvas pueden infestar diversas heridas, incluso tan pequeñas como la picadura de una garrapata.

No obstante, las infestaciones más frecuentes se presentan en el ombligo de los neonatos, en las heridas generadas por la castración o el descorne, así como en las regiones vulvares o perineales de las hembras.

“Cuando inicia la infestación se puede observar un movimiento leve dentro de la herida, la cual se extiende y se hace profunda conforme las larvas se alimentan de los tejidos, produciendo supuración serosanguinolenta”, alertó el organismo.

“Generalmente los animales afectados se separan del grupo y manifiestan depresión, falta de apetito y molestia en la herida; los animales que no reciben tratamiento pueden morir de 7 a 14 días después”. Senasica

¿Qué se hace ante un posible caso de miasis por gusano barrenador?

Ante la identificación de un caso probable de miasis por gusano barrenador, en una unidad de atención

de primer, segundo o tercer nivel, se deberán realizar las siguientes actividades:

Se identifican heridas infestadas por larvas

Se procede a su limpieza y posterior desinfección

Se notifica de manera inmediata (primeras 24 horas) a la jurisdicción sanitaria y al nivel inmediato superior de su institución, anexando el estudio epidemiológico de caso

La jurisdicción sanitaria y epidemiología estatal deberán asegurar la notificación inmediata del

caso enviado el estudio epidemiológico al correo miasisgbg.humano@salud.gob.mx

caso enviado el estudio epidemiológico al correo miasisgbg.humano@salud.gob.mx Se recolectan, preferentemente, diez larvas de la parte más profunda de la lesión o moscas, en

frasco de polipropileno debidamente etiquetado

frasco de polipropileno debidamente etiquetado Los ejemplares en fase adulta se envían en seco, junto con el formato REMU-F-12 y breve resumen clínico, al laboratorio de Entomología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Finalmente, se considera lo indicado en el “Manual para el Envío y Recepción de Muestras para Diagnóstico”

También se consideran los criterios de aceptación o rechazo para muestras preservadas en seco establecidos en los “Lineamientos para la Vigilancia Entomológica”

Fuente: Secretaría de Salud

¿Qué se sabe de la mosca C. hominivorax?

Las larvas de Cochliomyia hominivorax (C. hominivorax) son las responsables de causar miasis cutánea, una infestación parasitaria de la piel, según el boletín de la Secretaría de Salud.

Se trata de una mosca de color verde azulado, con un tamaño que oscila entre 10 y 15 milímetros. Su

estadio larval, conocido como gusano barrenador del ganado, es un parásito que se sitúa en los tejidos de animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano.

Así se ve esta larva

La larva de C. hominivorax tiene las siguientes características:

Forma cilíndrica

Blanquecina

Rodeada por anillos con espinas

En un extremo tiene dos ganchos que utiliza para desgarrar los tejidos

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

¿Cómo se comporta la mosca C. hominivorax?

Cabe destacar que la hembra de C. hominivorax se aparea sólo una vez en todo su ciclo vital y posee una notable fecundidad, con la capacidad de depositar hasta 4 mil huevos.

Las hembras pueden dispersarse hasta 50 kilómetros desde su lugar de origen y pueden ser transportadas a distancias aún mayores al adherirse a vehículos u otros medios de transporte.

Cabe destacar que cada grupo de huevos consta de entre 12 y 400 en la superficie cutánea del huésped y se convierten en larvas en un lapso de pocas horas, iniciando su alimentación de tejido.

Después de cuatro u ocho días, las larvas se desprenden del huésped y se entierran a escasa profundidad en el suelo para comenzar su metamorfosis a pupa.

¿De dónde proviene el gusano barrenador y a quién afecta?

El gusano barrenador del ganado es endémico de las regiones tropicales y subtropicales del continente americano, incluyendo países como:

Cuba

Haití

República Dominicana

Una de las poblaciones de mayor riesgo incluye a los residentes de áreas rurales en regiones con endemicidad del gusano, donde se practica la ganadería.

También están en riesgo los individuos con contacto frecuente con ganado, así como personas con heridas quirúrgicas recientes e individuos inmunocomprometidos o con desnutrición.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento