Busca una alternativa de transporte si has consumido alcohol. Foto: Getty Images

El Gobierno de México y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) hacen un llamado para evitar manejar si se ha ingerido alcohol, subrayan que tan sólo “un poco de alcohol” puede alterar las capacidades para conducir.

El consumo de bebidas alcohólicas afecta de manera directa los reflejos, el juicio y la coordinación, lo que incrementa el riesgo de accidentes viales.

De acuerdo con información difundida por el ISSSTE, el alcohol provoca alteraciones físicas y mentales, incluso en cantidades bajas, aun cuando la persona se perciba en buen estado, este consumo aumenta durante las festividades decembrinas de manera considerable.

Efectos inmediatos del alcohol en el cuerpo

El consumo de alcohol genera una serie de efectos que comprometen la capacidad de reacción al volante:

Produce somnolencia

Altera el juicio

Dificulta la coordinación y el equilibrio

Cambia el estado de ánimo

Provoca problemas de memoria

Genera dificultad para hablar

Estos efectos pueden aparecer desde las primeras bebidas y afectan directamente la toma de decisiones y el tiempo de respuesta del conductor.

Sensación engañosa tras consumir alcohol

En una etapa inicial, el alcohol puede causar euforia y locuacidad, es decir, hablar más de lo habitual. Esta sensación suele generar una falsa percepción de control, cuando en realidad las funciones cognitivas ya están disminuidas.

Riesgos del alcohol en dosis más altas

De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) la época decembrina se caracteriza por una serie de celebraciones continúas relacionadas con la Navidad y el Año Nuevo, por lo que se pide moderar el consumo de alcohol en la temporada.

La dependencia invita a la ciudadanía a evitar el consumo excesivo ocasional, el cual se define como la ingesta de al menos 60 grados de alcohol en una sola sesión, que equivale a tomar cinco bebidas estándar, lo cual está asociado con mayor probabilidad de daños físicos y emocionales.

Cuando el consumo aumenta, los efectos se agravan y pueden derivar en consecuencias severas para la salud:

Pérdida de control motor

Irritabilidad

Disminución de la conciencia

Confusión

Coma o paro respiratorio

Estos riesgos no sólo ponen en peligro la vida de quien consume alcohol, sino también la de peatones, otros conductores y quien se cruce en su camino.

El consumo explosivo aumenta la probabilidad de una intoxicación etílica aguda que puede requerir hospitalización.

Conducir bajo los efectos del alcohol pone vidas en riesgo

Las autoridades reiteran que no existe una cantidad segura de alcohol para conducir.

La única forma de prevenir accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas es evitar manejar después de beber y optar por alternativas de transporte seguro, además de tener un problema con las autoridades.

