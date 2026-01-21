¡Al borde del llanto! El príncipe Harry culpa a la prensa por convertir la vida de Meghan Markle en “una absoluta miseria”.

GENERANDO AUDIO...

El príncipe Harry en audiencia este miércoles.

El príncipe Harry acusó a la prensa británica de haber hecho de la vida de su esposa Meghan Markle “una auténtica miseria”. Su voz se quebró al hablar frente al juez durante el tercer día del juicio contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail y The Mail on Sunday, este miércoles 21 de enero.

“Al plantarme aquí y oponerme a ellos, esto ha seguido persiguiéndome. Y han hecho de la vida de mi esposa una auténtica miseria”, dijo conmovido el duque de Sussex en el Tribunal Superior de Londres.

“Esto sólo ha empeorado”, asegura el príncipe Harry

Durante casi dos horas de declaración, Harry sostuvo que la situación no ha mejorado con el paso del tiempo, sino todo lo contrario.

“A lo largo de este litigio, la situación sólo ha empeorado, no ha mejorado”, afirmó. “Lo que se requiere es una disculpa y cierta rendición de cuentas. Es una experiencia horrible”.

El juicio se centra en acusaciones de recopilación ilegal de información por parte de Associated Newspapers. El príncipe Harry forma parte de un grupo de siete demandantes de alto perfil que también incluye a Elton John, Elizabeth Hurley y Sadie Frost.

Ataques desde 2016

En su declaración escrita, el príncipe relató que desde que su relación con Meghan Markle se hizo pública en 2016, comenzaron los ataques mediáticos.

“La cobertura fue cruel, persistente y en ocasiones racista”, dijo, señalando que todo se intensificó cuando ella quedó embarazada y tras el nacimiento de su hijo Archie.

“Me preocupaba cada vez más la falta de acción frente a los ataques violentos y persistentes de la prensa. La situación empeoró cuando Meghan se embarazó y después del nacimiento de nuestro hijo”, agregó.

Pese a la relevancia del caso, el equipo legal de Associated Newspapers evitó un contrainterrogatorio exhaustivo. Sólo se abordaron cuatro de los 14 artículos que forman parte de la demanda.

Un portavoz del duque declaró: “El contrainterrogatorio de hoy reveló su debilidad: un tono asertivo que se desmoronó de inmediato bajo el escrutinio del príncipe Harry”.

Al finalizar su participación, el duque también declaró ante los medios: “Hoy le recordamos al Mail Group quién está siendo juzgado y por qué”.

Este juicio marca la última demanda activa de Harry contra la prensa sensacionalista del Reino Unido. En 2025, llegó a un acuerdo millonario con el editor de The Sun, que incluyó una disculpa pública por prácticas ilegales similares.

Harry viajó desde su casa en California para asistir personalmente al inicio del proceso, que podría extenderse hasta nueve semanas. A decir del duque, este caso busca rendición de cuentas y un cambio estructural en la forma en que operan ciertos medios en el Reino Unido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento