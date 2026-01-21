Katy Perry y Justin Trudeau aparecen juntos en el Foro Económico de Davos; imágenes se vuelven virales

GENERANDO AUDIO...

Katy Perry estuvo presente durante su discurso. Foto: AFP/Archivo

Katy Perry y Justin Trudeau acapararon las miradas en el Foro Económico de Davos, evento al que la cantante acompañó al ex primer ministro de Canadá durante su participación en la cumbre.

Ambos fueron captados en fotografías y videos, especialmente cuando caminaban tomados de la mano, imágenes que no tardaron en viralizarse y en generar conversación en redes sociales y medios internacionales.

¿De qué habló Justin Trudeau en el Foro Económico de Davos?

Durante su intervención de este martes, Trudeau habló sobre la importancia del “poder blando” y de un enfoque centrado en el ser humano dentro de la geopolítica, de acuerdo con información de The Canadian Press.

El exmandatario también citó la postura de Ucrania frente a la invasión de Rusia como un ejemplo de “poder blando en acción”, y señaló que el respaldo de Canadá subraya su compromiso con un orden internacional basado en reglas.

Katy Perry acompañó a Trudeau en Davos

Katy Perry estuvo presente durante el discurso de Justin Trudeau y se sentó en primera fila para escucharlo. La imagen que muestra a ambos tomados de la mano fue captada al salir del evento este martes 20 de enero.

A partir de estas fotografías, diversos medios destacaron el atuendo de la intérprete de “Firework”, el cual fue comparado con el estilo de una “primera dama”. En su aparición pública más reciente, ambos se mostraron sonrientes y cercanos.

