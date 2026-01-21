“Luchar contra monstruos no es fácil”: Imelda Tuñón tunde a Maribel Guardia

GENERANDO AUDIO...

Imelda Tuñón tunde a Maribel Guardia. Foto: Cuartoscuro

Imelda Tuñón tundió a Maribel Guardia en una publicación de Instagram al hacer un recuento sobre lo que vivió hace justo un año, cuando la expareja de Joan Sebastian la señaló de tener problemas de adicción.

“Se cumple un año de una injusticia, por el simple hecho de que traté de escapar junto con mi hijo de una casa en la que ya no éramos bienvenidos, por tratar de cumplir una promesa a una persona que ya no está aquí pero que luchó con todas sus fuerzas para salir de ahí”. Imelda Tuñón

Debido a los señalamientos de su suegra, Imelda y su hijo José Julián (producto de su relación con Julián Figueroa, que falleció en 2023), vivieron momentos complicados hasta que la situación se aclaró.

Imelda Tuñón arremete contra Maribel Guardia y Marco Chacón

Imelda Tuñón tundió a Maribel Guardia y a Marco Chacón, actual esposo de la ex de Joan Sebastian, a ambos y a todos los involucrados en su contra los calificó de monstruos:

“Luchar contra monstruos no es fácil pero tampoco imposible, hoy soy más fuerte que nunca y no pienso perder ninguna batalla que se ponga en mi camino”. Imelda Tuñón

Imelda Tuñón recordó que su proceso estuvo lleno de irregularidades legales, denuncias no ratificadas, fiscales y ministerios públicos corruptos, falsedad de declaraciones e incluso dinero de por medio, y todo para separarla de su hijo José Julián.

A Marco Chacón lo calificó de “cobarde”, pues él habría sido el encargado de gestar gran parte de la campaña en su contra:

“Marco_chaconf entrenaba testigos, sacaba un supuesto nuevo dato diario, y contrataba payasos sin credibilidad para ejercer violencia digital/mediática/psicológica en mi contra, sembraba terror y despilfarraba el dinero de Maribel Guardia para quedarse con mi hijo, usando a su esposa como escudo, como lo hacen los cobardes”. Imelda Tuñón

La fe marcó la pauta de Imelda Tuñón

Imelda Garza-Tuñon señaló que durante el caos con los procesos jurídicos encontró en Dios la resiliencia necesaria para seguir sonriendo y luchar por su hijo, al que dijo, le mintieron haciéndole creer que lo abandonó.

Conflicto familiar entre Maribel Guardia y Imelda Garza Tuñón

El enfrentamiento legal comenzó a principios de 2025, cuando Maribel Guardia, quien se cambió de casa por razones de seguridad, interpuso una denuncia por violencia familiar y negligencia contra Imelda Garza Tuñón, acusándola de priorizar su vida social y de consumo por encima de la atención al menor.

A partir de esas denuncias, las autoridades otorgaron la custodia temporal de José Julián a Maribel Guardia, bajo el argumento de “proteger al niño mientras se revisan los hechos”.

Sin embargo, en marzo de 2025, se informó que Imelda Tuñón recuperó la custodia de de José Julián y que a Maribel Guardia se le impuso una orden de restricción para no acercarse al niño.

El 20 de octubre de 2025, Maribel Guardia acudió al juzgado familiar de Morelos, ya que había un presunto conflicto sobre la herencia que le correspondía al niño José Julián y que Imelda al parecer busca quedarse.

Sobre la herencia que dejó Julián Figueroa, Imelda acusó a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de modificar la firma del testamento. Sin embargo, Enrique Trejo, abogado encargado de la sucesión testamentaria de Figueroa, negó, en entrevista con “Ventaneado”, que ni Guardia ni Chacón tuvieron acceso al documento o la posibilidad de alterarlo.

Joan Sebastián le habría dejado a su hijo Julián un rancho ubicado en Cuernavaca con un valor de 11 millones de dólares, propiedad que sería para el nieto de Maribel Guardia.

