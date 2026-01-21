Cambian fecha de preventa para BTS en México: este día se revelarán los precios

GENERANDO AUDIO...

La venta general no tuvo cambios en su fecha. Foto: Getty Images

La preventa especial ARMY Membership para los conciertos de BTS en México cambió de fecha, informó BIGHIT MUSIC la mañana de este miércoles.

Inicialmente, la venta anticipada de boletos para el tour ARIRANG 2026 estaba programada para este jueves; sin embargo, la agencia anunció un ajuste de último momento que modifica el calendario para los fans.

¿Qué se sabe del cambio de fecha de la preventa de BTS en México?

BIGHIT MUSIC dio a conocer, a través de un comunicado publicado en Weverse, que la ARMY Membership Presale cambió de fecha tanto para los conciertos en la Ciudad de México como para Madrid, España.

En el mensaje, la agencia ofreció una disculpa a los seguidores del grupo de K-pop y recomendó verificar con anticipación que su reservación y registro no se vean afectados, aunque no detalló las causas del cambio.

¿Cuándo será la nueva fecha de la preventa para BTS en México?

Con la actualización, la preventa se realizará el viernes 23 de enero de 2026, a partir de las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

BIGHIT MUSIC confirmó que BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. No obstante, los horarios de la preventa serán distintos según la fecha del show:

Conciertos del 7 y 9 de mayo: de 9:00 a 21:59 horas

Concierto del 10 de mayo: de 12:00 a 21:59 horas

La venta general no presenta cambios y se llevará a cabo el sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 horas.

¿Cuándo se darán a conocer los precios de los boletos?

Ocesa confirmó que los precios de las entradas para los conciertos de BTS en México se revelarán el jueves 22 de enero, en punto de las 9:00 de la mañana.

“Es importante recordar que únicamente las personas titulares de ARMY Membership que se hayan registrado previamente podrán ingresar a la fila virtual y acceder a la preventa”, señaló la promotora, entre otras recomendaciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.