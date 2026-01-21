Sasha Sokol acusa a Luis de Llano por incumplir sentencia impuesta por la SCJN

GENERANDO AUDIO...

La cantante explicó lo que no se ha cumplido de la sentencia. Foto: Cuartoscuro

El caso de Sasha Sokol y el productor Luis de Llano continúa, luego de que la cantante aseguró que él no ha cumplido en su totalidad con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo plazo ya venció.

De acuerdo con la exintegrante de Timbiriche, Luis de Llano no presentó la disculpa pública ordenada por la Corte ni ha cubierto la indemnización por daño moral, a pesar de que el tiempo establecido para hacerlo concluyó el pasado 9 de enero.

¿Qué incumplió Luis de Llano, según Sasha Sokol?

Sasha Sokol explicó que la SCJN determinó cuatro medidas tras declarar culpable al productor por daño moral, derivado de una relación abusiva que sostuvo con ella cuando era menor de edad.

Las resoluciones ordenadas fueron:

No volver a referirse públicamente a ella ni a la relación

Tomar un curso de prevención de violencia sexual

Pagar una indemnización económica por daño moral

Emitir una disculpa pública

Según la cantante, Luis de Llano ya acreditó haber tomado el curso; sin embargo, no ha cumplido con el pago de la indemnización ni con la disculpa pública, la cual considera el punto más importante de la sentencia.

“La última y la de mayor trascendencia es la disculpa. Su fecha de vencimiento para presentarla fue el 9 de enero y no lo hizo”, declaró ante medios como Sale el Sol.

El fallo de la SCJN en el caso Sasha Sokol

El caso se originó en 2022, cuando Sasha Sokol denunció públicamente a Luis de Llano por una relación que sostuvo con él cuando tenía 14 años y el productor casi 40.

En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que la relación fue ilícita y que el productor incurrió en daño moral al referirse públicamente al vínculo. Posteriormente, en junio de 2025, la Suprema Corte ratificó la sentencia en su contra y negó el amparo solicitado por Luis de Llano.

Este caso marcó un precedente al resolverse bajo las reformas que eliminaron la prescripción de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad.

