Aleks Syntek reaparece y aclara su ingreso a rehabilitación: “tuve un colapso físico”

Ya está recuperado y listo para retomar su carrera musical. Foto: Cuartoscuro

Aleks Syntek reapareció públicamente para aclarar los motivos de su ingreso a un centro de rehabilitación, luego de que surgieran versiones que lo relacionaban con un supuesto problema de consumo de sustancias.

El cantante explicó que su estancia en la clínica respondió únicamente a un colapso físico provocado por exceso de trabajo, y negó de manera tajante tener problemas con drogas o alcohol.

¿Por qué Aleks Syntek estuvo en rehabilitación?

En entrevista con el programa Ventaneando, el intérprete de “Duele el amor” confirmó que sí ingresó a una clínica, pero lo hizo por motivos de salud.

“Estaba trabajando más de 48 horas sin dormir y eso afectó mucho mi salud”, explicó el cantante.

Detalló que tanto su esposa, Karen Coronado, como su mánager se preocuparon por su estado y le recomendaron detenerse.

“Me sugirieron que parara. Se malinterpretó todo. Yo no tomo, no me drogo ni uso ninguna sustancia; ni siquiera fumo”, afirmó.

Niega problemas familiares y agradece apoyo

Aleks Syntek también rechazó las versiones sobre una supuesta pelea con su esposa y aseguró que su entorno familiar se encuentra bien.

“Mi familia está bien, mi esposa está bien. Vengo con ganas de hacer mucha música este año. Estoy bien, no se preocupen”, puntualizó.

¿Cómo fue el tratamiento al que se sometió Aleks Syntek?

El intérprete de “Por volverte a ver” explicó que estuvo en una clínica wellness, cuyo nombre prefirió no revelar, enfocada en el equilibrio físico, mental y espiritual.

“Te ayudan a subir tus niveles, el potasio, te vigilan todo tu organismo y realmente estuve en una rehabilitación de salud”, comentó.

Añadió que durante su estancia no tenía acceso a celular ni a redes sociales.

Listo para volver a los escenarios

Aleks Syntek aseguró que su estado de salud ha mejorado y que ya retomó sus actividades profesionales.

Finalmente, recordó que tiene programado un concierto el 12 de marzo en el Auditorio Nacional, donde celebrará 35 años de carrera, y adelantó que habrá varias sorpresas para sus seguidores.

