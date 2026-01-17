Susana Zabaleta vuelve con “Los Abrazos”, una experiencia íntima, artística y emocional

GENERANDO AUDIO...

Tras dos años de pausa, Susana Zabaleta regresó con su proyecto. Foto: UnoTV

Luego de dos años, Susana Zabaleta volvió a con “Los abrazos”, proyecto con el que la actriz invita a reflexionar sobre los límites, las fronteras y la necesidad del contacto entre las personas.

Con esto, la también productora mexicana invitó al público a formar parte de la experiencia que nace del abrazo, este viernes.

El regreso de “Los abrazos”, una experiencia íntima en el Museo Soumaya

La cita fue 16 de enero, en el Museo Soumaya, frente a Plaza Carso, en el corazón de Polanco, en un evento que fue más allá de conocer a la cantante, pues representó una experiencia íntima y personal.

Desde temprano, decenas de personas ya hacían fila afuera, sobre las escaleras del recinto, para el encuentro, cuyo objetivo es representar un acto de amor y sanación.

Dentro, rodeada de las piezas exhibidas en el museo, fue instalada una instancia, con dos sillones blancos, un espejo y música en vivo.

Fue alrededor de las 11:00 horas cuando inició un performance de danza contemporánea, en el que dos bailarines, una mujer y un hombre, comenzaron a recorrer el lobby del Soumaya, mientras la gente ya esperaba a la artista.

En medio de la coreografía, la protagonista de “Sexo, pudor y lágrimas” apareció y, mientras lucía un vestido blanco, caminó hasta el lugar donde abrazaría a los asistentes.

“Éste es mi sexto año de dar abrazos, es el ejercicio que viene del alma, del corazón, cual es lo que creo que necesitamos en el mundo. Nos hermana con energía, esa que tiene que ver con la paz, con la hermandad, con entender.” Reveló Susana Zabaleta, previo al inicio del encuentro

“Éste es un pequeño regalo para todas esas personas que han sufrido, han pasado por cosas terribles, y darles la esperanza de que pasa, absolutamente todo pasa, no importa todo lo malo que haya sido”, agregó la cantante.

Como parte de la experiencia, algunos de los presentes revelaron a Unotv.com que, en su abrazo, sin razón aparente y, tras una breve charla, Susana Zabaleta supo exactamente qué es lo que acontecía y pesaba actualmente en sus vidas.

Como parte de la dinámica, tras el abrazo, los asistentes pasaron frente a un espejo y, tras ver su reflejo, en un post it escribieron un mensaje que luego pegaron en ese mismo espejo.

Asimismo, destacaron que encontraron alivio en sus palabras y que seguirán sus consejos, además de que, para otros, incluso cambió su perspectiva de la vida tras el encuentro.

Un abrazo como acto de sanación y reflexión personal

En 2013, Susana Zabaleta inició este proyecto, convocando, en espacios culturales, a personas que necesitaban un abrazo largo y reconfortante.

La experiencia fue tan transformadora que se ha repetido en diversas ocasiones a lo largo de los años, reuniendo a centenares de personas de distintas edades y contextos sociales.

