Muere exactriz de Nickelodeon, fue atropellada en Brooklyn, Nueva York

Formó parte del elenco de la serie “All That”. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Kianna Underwood, exactriz infantil de la serie “All That” de Nickelodeon, murió tras ser atropellada en la madrugada de este viernes en Brooklyn, Nueva York.

La mujer, de 33 años, fue identificada por las autoridades luego de ser embestida y arrastrada cerca de dos cuadras por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, informó el medio estadounidense TMZ.

¿Dónde fue atropellada?

Fuentes policiales señalaron que el accidente ocurrió cuando un vehículo gris, que circulaba hacia el oeste sobre Pitkin Avenue, impactó a la actriz mientras cruzaba la calle en el cruce de Pitkin Avenue y Mother Gaston Boulevard.

Tras el choque, Kianna Underwood quedó atrapada debajo del automóvil, que la arrastró durante casi dos cuadras.

Debido a esto, la exactriz sufrió traumatismos severos en la cabeza y el torso, lo que le causó la muerte.

El Departamento de Policía de Nueva York recibió una llamada al 911 alrededor de las 6:49 de la mañana y, al arribar al sitio, los servicios de emergencia confirmaron que Underwood ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, no hay ningún sospechoso detenido y las autoridades continúan con la búsqueda del responsable del atropello.

¿Quién era Kianna Underwood?

Nacida en Nueva York el 28 de noviembre de 1992, Kianna Underwood fue una actriz infantil reconocida por su participación en la serie de comedia “All That” en 2005, uno de los programas más populares de Nickelodeon en esa época.

También formó parte del elenco de la serie animada “Little Bill”, donde prestó su voz a uno de los personajes.

