Park Chan-wook estrena “La única opción”, favorita en temporada de premios

El director coreano Park Chan-wook estrenó este fin de semana su película La única opción, la cual se perfila como una de las contendientes más fuertes de la temporada de premios. Recientemente, los Globos de Oro incluyeron la cinta en categorías como mejor película, mejor película internacional y mejor dirección.

En Noticias en Claro, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña destacó que esta nueva obra confirma a Park Chan-wook como uno de los cineastas más influyentes del cine contemporáneo. El director, egresado de Filosofía por la Universidad de Seúl, ha construido una filmografía que utiliza la violencia estilizada, la ironía y la metáfora para retratar conflictos sociales y humanos.

Park Chan-wook y su cine de violencia, metáfora y filosofía

Park Chan-wook pertenece a una generación de directores que cruzaron la filosofía con el cine para explorar la condición humana. En su filmografía, la violencia no es gratuita, sino una herramienta narrativa para hablar del mundo actual y de las tensiones morales que lo atraviesan.

Entre sus primeras obras destaca Soy un cyborg, pero está bien, una historia ambientada en un hospital psiquiátrico donde dos jóvenes, uno que se cree fantasma y una mujer que se asume como androide, construyen una relación marcada por la soledad y la incomprensión. La cinta retrata una juventud fragmentada a través de la fantasía.

Otro punto clave es Oldboy, su película más reconocida a nivel internacional y la primera en proyectarse comercialmente en México. La historia sigue a un hombre que pasa 15 años encerrado sin saber por qué y que, al ser liberado, tiene solo cinco días para descubrir la verdad. La cinta ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y consolidó a Park Chan-wook como un referente global.

También destacan La sed, una reinterpretación del cine de vampiros protagonizada por un sacerdote convertido en vampiro, y La señora venganza, parte de su trilogía sobre la venganza, donde una mujer busca justicia tras haber sido encarcelada injustamente.

Más recientemente, La decisión de partir le valió el premio a mejor dirección en Cannes, con una historia que mezcla crimen, romance y obsesión.

De qué trata La única opción

La única opción cuenta la historia de un alto ejecutivo que pierde su empleo tras un cambio de dueños en la empresa donde trabaja. Sin ingresos, pierde su estatus, vende sus bienes y saca a sus hijos de la escuela. Cuando busca trabajo y enfrenta competencia directa, decide eliminar uno a uno a sus rivales para quedarse con el puesto.

La película plantea una visión cruel y despiadada del desempleo, llevada al terreno de la ficción, sin juzgar al personaje principal. Para Valdés Peña, es una de las obras más provocadoras del director y una fuerte candidata a figurar en la próxima entrega de los Premios Oscar como mejor película internacional.

