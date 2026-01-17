Esposa de Julio Iglesias lo respalda tras polémica de abuso sexual: “A tu lado, siempre”

GENERANDO AUDIO...

Esposa apoya a Julio Iglesias. Foto: Cuartoscuro

Miranda Iglesias, esposa del cantante español Julio Iglesias, expresó públicamente su apoyo a su marido luego de que el intérprete negara en redes sociales las acusaciones de agresión sexual hechas por dos extrabajadoras.

El respaldo de Miranda se dio después de que el cantante emitiera un comunicado en Instagram, publicado el 16 de enero de 2026, en el que rechazó las versiones que lo señalan por presuntos abusos.

Foto: Captura julioiglesias Instagram

Julio Iglesias niega las acusaciones

En su mensaje, Julio Iglesias aseguró que nunca ha abusado ni faltado al respeto a ninguna mujer.

“Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, fue parte del mensaje que escribió el cantante en su cuenta oficial de Instagram.

El pronunciamiento se da en medio de una polémica internacional que involucra señalamientos por presuntos hechos ocurridos entre 2021.

El mensaje de apoyo de Miranda Iglesias

Tras el comunicado, Miranda Rijnsburger, nombre de soltera de Miranda Iglesias, reaccionó de manera breve en redes sociales. La esposa del cantante publicó un mensaje acompañado de un corazón, en el que expresó:

“A tu lado, siempre”. mirandaiglesiasr, Instagram.

El mensaje fue interpretado como una muestra de que la pareja se mantiene unida ante la situación que enfrenta el intérprete español.

¿Quién es Miranda Iglesias?

Miranda Johanna Maria Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, nació en Leimuiden, Países Bajos, en 1965. De acuerdo con Forbes, mantiene una relación con el cantante desde hace al menos 35 años, y ambos llevan 15 años de matrimonio.

La pareja se conoció en el aeropuerto de Yakarta en 1990. Tras varios años de relación, contrajeron matrimonio el 24 de agosto de 2010, en Marbella.

Este es el segundo matrimonio de Julio Iglesias. Su primera esposa fue Isabel Preysler, con quien tuvo tres hijos durante siete años de relación.

Según Forbes, Julio Iglesias es considerado uno de los hombres más ricos de España, con un patrimonio estimado en 630 millones de euros. La publicación señala que gran parte de las inversiones del cantante están a nombre de Miranda, lo que la convierte en una mujer adinerada.

¿De qué acusan a Julio Iglesias?

Las denuncias fueron presentadas por una ex trabajadora doméstica y una ex fisioterapeuta, quienes aseguran haber sufrido violencia sexual, psicológica, física y económica mientras trabajaban en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana y Bahamas, entre enero y octubre de 2021.

Las organizaciones Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional informaron que el 5 de enero presentaron una denuncia ante la Fiscalía española por hechos que podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado, así como delitos contra la libertad e indemnidad sexual, acoso sexual, lesiones y violaciones a derechos laborales.

Entre los testimonios recabados, se señala que las denunciantes habrían sido sometidas a jornadas de hasta 16 horas diarias, sin contrato ni días de descanso, además de restricciones para salir del lugar de trabajo y la revisión constante de sus teléfonos celulares. En uno de los casos, se mencionan penetraciones no consentidas.

