Alexis Ayala. Foto: Cuartoscuro

El actor Alexis Ayala y su esposa, la actriz Cinthia Aparicio, sorprendieron a sus seguidores al compartir una serie de imágenes y videos de su viaje a Alaska, donde cambiaron el ritmo de la Ciudad de México por paisajes cubiertos de nieve, temperaturas bajo cero y la posibilidad de observar la aurora boreal.

La pareja decidió cerrar el año con una escapada romántica luego de un periodo de intensa actividad profesional, tanto en la televisión como en proyectos personales, mostrando una faceta íntima y poco habitual en sus redes sociales.

Un viaje tras un año intenso de trabajo

El viaje ocurrió después de un año particularmente exigente para ambos. Cinthia Aparicio participó en producciones televisivas, mientras que Alexis Ayala formó parte de uno de los proyectos más comentados de la televisión reciente, donde logró colocarse entre los finalistas.

La escapada a Alaska representó un descanso y una oportunidad para reconectar como pareja, lejos de los reflectores habituales y en un entorno completamente distinto al que suelen mostrar.

De los foros de Televisa al matrimonio

La historia de amor entre ambos comenzó en 2021, cuando coincidieron en los foros de Televisa durante las grabaciones de una telenovela. A pesar de la diferencia de edad —Ayala es 28 años mayor—, la relación avanzó con rapidez y se consolidó con su boda en 2023, celebrada en la Basílica de Guadalupe.

Desde entonces, la pareja se ha mostrado cercana, cómplice y constante en redes sociales, compartiendo momentos clave de su vida personal y profesional.

Aventuras invernales y aguas termales

Durante su estancia en Alaska, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio disfrutaron de actividades típicas del invierno extremo. Entre ellas destacó un paseo en trineo tirado por perros, una tradición emblemática de la región, así como la visita a aguas termales al aire libre, donde el contraste entre el vapor y el frío extremo generó imágenes que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Las fotografías mostraron a la pareja relajada, sonriente y envuelta en un ambiente que combinó aventura, romanticismo y naturaleza.

Mensajes de amor y planes a futuro

Cinthia acompañó una de las imágenes más comentadas con un mensaje en el que expresó su amor por el actor, mientras que Ayala compartió su sorpresa por pasar Nochebuena en Alaska, agradeciendo la experiencia y la compañía de su esposa.

De cara al año que está por comenzar, la actriz no ha descartado la posibilidad de convertirse en madre, mientras que Alexis Ayala ha señalado en distintas ocasiones que estaría dispuesto a vivir nuevamente la experiencia de la paternidad.