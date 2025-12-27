Fátima Bosch revela las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

GENERANDO AUDIO...

Explicó que debe de ir más allá de una atracción física. Foto: Reuters/Archivo

Fátima Bosch reveló las cualidades que debe tener un hombre que le guste y pueda conquistar su corazón.

La modelo tabasqueña dejó claro que va más allá de una atracción física: quien la pretenda debe tener valores, respeto y ofrecer una conexión emocional.

¿Qué cualidades debe tener el hombre ideal de Fátima Bosch?

En entrevista con la revista Quién, Miss Universo explicó que la espiritualidad juega un papel importante en su pareja.

“Quiero alguien que ame a Dios, porque quien ama a Dios sabe cómo amar a los demás y también a mí”, mencionó.

También destacó otras cualidades imprescindibles: ser caballeroso, educado, protector y tener metas claras en la vida. Además, valora que sea sensible, divertido y que acepte todas sus facetas.

De la misma manera, subrayó que, aunque es una mujer empoderada, busca un hombre que pueda resolver problemas y tenga visión de futuro.

“Si no admiro a la persona, no funciona. Necesito que entienda mi alma sin que tenga que explicarle todo el tiempo cómo quiere que lo ame”, agregó Miss Universo.

Finalmente, confesó que sueña con casarse en una “boda de princesa” y que quiere tener cuatro hijos, ya que los bebés la fascinan desde niña, y que su familia estaría completa con dos perritos.

