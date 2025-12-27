Bizarrap y J Balvin lanzan la esperada BZRP Music Sessions #62/66; acumula miles de vistas en minutos
Bizarrap y J Balvin finalmente lanzaron el material musical “BZRP Music Sessions #62/66” este viernes 26 de diciembre de 2025. La unión de estos dos íconos de la música latina ha generado gran expectación en redes sociales, y el video ya supera las 840 mil visualizaciones en YouTube.
El equipo creativo que dio vida a este material fue anunciado en una publicación conjunta realizada el jueves 25 de diciembre de 2025, donde ambos artistas aparecen con unos tenis en el oído, en referencia a colaboraciones previas con una reconocida marca de calzado.
En dicha publicación se dio a conocer que el video de la canción estaría disponible en México a partir de las 18:00 horas, además de aprovechar el mensaje para desear una feliz Navidad a sus seguidores.
Video de Bizarrap y J Balvin
“BZRP Music Sessions #62/66” es una canción romántica de aproximadamente tres minutos con 10 segundos, en la que se mezclan distintos sonidos y ritmos.
El colombiano y el argentino realizaron un homenaje al vallenato, fusionándolo con un mix moderno que aporta un toque de frescura a la sesión.
Hasta Colapinto reaccionó
Incluso el piloto de Fórmula 1 de la escudería Alpine, Franco Colapinto, dejó comentarios en ambas publicaciones. En la primera escribió:
“Just for funnnnnnnnn”.Franco Colapinto
Mientras que en la segunda comentó:
“Y a la que me olvidó se le olvidó que me olvidó, dale loco, qué manija de Año Nuevo”, agregó.
Artistas que han cantado con Bizarrap
J Balvin se suma a la lista de grandes artistas internacionales que han colaborado con el DJ argentino Bizarrap, entre ellos:
- Shakira: BZRP Music Session #53
- Quevedo: BZRP Music Session #52
- Peso Pluma: BZRP Music Session #55
- Duki: Incluido en sesiones y temas conjuntos
- Residente: BZRP Music Session #49
- Nathy Peluso: BZRP Music Session #36
- Milo J: BZRP Music Session #57
- Nicky Jam: BZRP Music Session #51
- Paulo Londra: BZRP Music Session #39
- Arcángel: BZRP Music Session #54
