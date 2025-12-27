GENERANDO AUDIO...

J Balvin y Bizarrap colaboraron en nuevo material musical. Foto: AFP

Bizarrap y J Balvin finalmente lanzaron el material musical “BZRP Music Sessions #62/66” este viernes 26 de diciembre de 2025. La unión de estos dos íconos de la música latina ha generado gran expectación en redes sociales, y el video ya supera las 840 mil visualizaciones en YouTube.

El equipo creativo que dio vida a este material fue anunciado en una publicación conjunta realizada el jueves 25 de diciembre de 2025, donde ambos artistas aparecen con unos tenis en el oído, en referencia a colaboraciones previas con una reconocida marca de calzado.

En dicha publicación se dio a conocer que el video de la canción estaría disponible en México a partir de las 18:00 horas, además de aprovechar el mensaje para desear una feliz Navidad a sus seguidores.

Video de Bizarrap y J Balvin

“BZRP Music Sessions #62/66” es una canción romántica de aproximadamente tres minutos con 10 segundos, en la que se mezclan distintos sonidos y ritmos.

El colombiano y el argentino realizaron un homenaje al vallenato, fusionándolo con un mix moderno que aporta un toque de frescura a la sesión.

Hasta Colapinto reaccionó

Incluso el piloto de Fórmula 1 de la escudería Alpine, Franco Colapinto, dejó comentarios en ambas publicaciones. En la primera escribió:

“Just for funnnnnnnnn”. Franco Colapinto

Captura: Instagram

Mientras que en la segunda comentó:

“Y a la que me olvidó se le olvidó que me olvidó, dale loco, qué manija de Año Nuevo”, agregó.

Artistas que han cantado con Bizarrap

J Balvin se suma a la lista de grandes artistas internacionales que han colaborado con el DJ argentino Bizarrap, entre ellos:

Shakira : BZRP Music Session #53

: BZRP Music Session #53 Quevedo : BZRP Music Session #52

: BZRP Music Session #52 Peso Pluma : BZRP Music Session #55

: BZRP Music Session #55 Duki : Incluido en sesiones y temas conjuntos

: Incluido en sesiones y temas conjuntos Residente : BZRP Music Session #49

: BZRP Music Session #49 Nathy Peluso : BZRP Music Session #36

: BZRP Music Session #36 Milo J : BZRP Music Session #57

: BZRP Music Session #57 Nicky Jam : BZRP Music Session #51

: BZRP Music Session #51 Paulo Londra : BZRP Music Session #39

: BZRP Music Session #39 Arcángel: BZRP Music Session #54

