Bizarrap y J Balvin lanzan la esperada BZRP Music Sessions #62/66; acumula miles de vistas en minutos

| 21:29 | Marco Antonio Jiménez Arreola | UnoTV
J Balvin y Bizarrap colaboraron en nuevo material musical
J Balvin y Bizarrap colaboraron en nuevo material musical. Foto: AFP

Bizarrap y J Balvin finalmente lanzaron el material musical “BZRP Music Sessions #62/66” este viernes 26 de diciembre de 2025. La unión de estos dos íconos de la música latina ha generado gran expectación en redes sociales, y el video ya supera las 840 mil visualizaciones en YouTube.

El equipo creativo que dio vida a este material fue anunciado en una publicación conjunta realizada el jueves 25 de diciembre de 2025, donde ambos artistas aparecen con unos tenis en el oído, en referencia a colaboraciones previas con una reconocida marca de calzado.

En dicha publicación se dio a conocer que el video de la canción estaría disponible en México a partir de las 18:00 horas, además de aprovechar el mensaje para desear una feliz Navidad a sus seguidores.

Video de Bizarrap y J Balvin

“BZRP Music Sessions #62/66” es una canción romántica de aproximadamente tres minutos con 10 segundos, en la que se mezclan distintos sonidos y ritmos.

El colombiano y el argentino realizaron un homenaje al vallenato, fusionándolo con un mix moderno que aporta un toque de frescura a la sesión.

Hasta Colapinto reaccionó

Incluso el piloto de Fórmula 1 de la escudería Alpine, Franco Colapinto, dejó comentarios en ambas publicaciones. En la primera escribió:

Just for funnnnnnnnn”.

Franco Colapinto
Captura: Instagram

Mientras que en la segunda comentó:

Y a la que me olvidó se le olvidó que me olvidó, dale loco, qué manija de Año Nuevo, agregó.

Artistas que han cantado con Bizarrap

J Balvin se suma a la lista de grandes artistas internacionales que han colaborado con el DJ argentino Bizarrap, entre ellos:

  • Shakira: BZRP Music Session #53
  • Quevedo: BZRP Music Session #52
  • Peso Pluma: BZRP Music Session #55
  • Duki: Incluido en sesiones y temas conjuntos
  • Residente: BZRP Music Session #49
  • Nathy Peluso: BZRP Music Session #36
  • Milo J: BZRP Music Session #57
  • Nicky Jam: BZRP Music Session #51
  • Paulo Londra: BZRP Music Session #39
  • Arcángel: BZRP Music Session #54

