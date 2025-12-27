Costa-Gavras: 6 películas clave del cineasta que marcó al cine político

GENERANDO AUDIO...

Este viernes, en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, hizo un recorrido por la extensa filmografía de Costa-Gavras, el director franco-griego de 92 años que convirtió al cine en una herramienta para cuestionar al poder. Con más de 20 años al frente de la Cinemateca Francesa, su obra ha trascendido por su mirada política y social.

A lo largo de su carrera, Costa-Gavras ha retratado dictaduras, desapariciones forzadas, crímenes de Estado y conflictos éticos, con historias ambientadas en distintos países. Por ello, te dejamos algunas de sus películas más representativas.

Las películas más importantes de Costa-Gavras

Z (1969)

Es una de las obras más emblemáticas de Costa-Gavras y la que le valió el Óscar a Mejor Película Internacional. La cinta expone a gobiernos de ultraderecha que aplastan a la izquierda mediante desapariciones forzadas y otros crímenes políticos.

Estado de sitio (1972)

La película narra el secuestro de un funcionario de Estados Unidos por el grupo guerrillero uruguayo los Tupamaros, y plantea una crítica directa a la intervención extranjera y la represión en América Latina.

Desaparecido (1982)

Ambientada en el golpe de Estado en Chile, sigue la desaparición de un joven periodista y la búsqueda emprendida por su padre y su esposa. Varias escenas fueron filmadas en territorio mexicano.

Mucho más que un crimen (1989)

Cinta que le otorgó a Costa-Gavras el Oso de Oro. Relata la historia de un abogado que debe defender a su padre, acusado de crímenes de guerra, en un juicio que pone a prueba la verdad y la memoria.

Amén (2002)

Dos personajes intentan denunciar el Holocausto ante el Vaticano, enfrentándose al silencio institucional. Asimismo, la película ofrece una crítica al poder de la Iglesia frente a los crímenes del siglo XX.

Último suspiro (2024)

En una de sus obras más recientes, el director reflexiona sobre la etapa terminal y la muerte, a través de la relación entre un paciente y un médico que dialogan sobre el sentido de la vida.

