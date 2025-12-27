Apio Quijano muestra moretón en el ojo tras polémica por su último podcast; ¿qué le pasó?

GENERANDO AUDIO...

Apio Quijano generó preocupación entre sus seguidores luego de que en redes sociales apareciera con un visible moretón en el ojo derecho, justo después de que su más reciente podcast desatara comentarios negativos sobre su actitud frente a cámaras.

El cantante y creador de contenido decidió aclarar la situación ante las especulaciones que circularon entre sus fans, quienes aseguraron que “algo no estaba bien” durante la grabación del programa.

Hola Familia Gracias por Conectarse al en vivo de hoy y les quiero hacer una aclaración del programa de @Pipiris Nights

Las críticas tras el podcast

Luego de que el episodio se viralizara, algunos usuarios señalaron que Apio lucía cansado, desinteresado o incluso bajo el influjo de sustancias, comentarios que el propio influencer calificó como juicios precipitados y poco empáticos.

Apio expresó su molestia por las críticas y lamentó que muchos seguidores prefirieran especular antes de preguntar qué ocurría realmente.

¿Qué le pasó a Apio Quijano?

Para frenar los rumores, Apio explicó que un día antes sufrió una caída durante un evento, lo que le provocó un fuerte golpe en el rostro y el moretón en el ojo derecho.

Debido al dolor, el creador de contenido tomó medicamento para poder grabar el podcast y cumplir con su compromiso con la audiencia, decisión que influyó en su apariencia y comportamiento frente a cámaras.

“Preferí hacerlo así a cancelar”, explicó en un video publicado en sus redes sociales.

El moretón y una nueva polémica

Tras mostrar el golpe, Apio volvió a enfrentar dudas y comentarios incrédulos, ya que algunos usuarios cuestionaron que la lesión fuera producto de una caída.

Ante ello, el cantante reiteró que se trató de un accidente y agradeció a quienes le enviaron mensajes de apoyo, recordando que cualquier persona puede sufrir un percance inesperado.

Un llamado a la empatía

Apio Quijano aprovechó la situación para invitar a sus seguidores a reflexionar sobre la rapidez con la que se generan juicios en redes sociales, especialmente cuando se desconoce el contexto personal detrás de una situación.

El influencer aseguró que seguirá compartiendo contenido, pero pidió mayor empatía y menos señalamientos sin fundamento.