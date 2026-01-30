Alfombra roja y nominados a los TikTok Awards 2026

GENERANDO AUDIO...

Alfombra roja TikTok Awards México 2026. Foto: Alberto Estrada

Influencers y creadores de contenido se dan cita en la alfombra roja de la quinta edición de los TikTok Awards México 2026 que se realizan este jueves 29 de enero.

Minutos antes de las 19:00 horas, distintas celebridades que comparten contenido en la plataforma desfilan ante medios de comunicación sobre la alfombra, que es conducida por “Las Damitas Histeria”.

La ceremonia, que arrancará en punto de las 20:00 horas, contará con la conducción de Ceci de la Cueva, El Malilla y Farid Dieck, mientras que, en la parte musical, están contempladas las presentaciones de El Bogueto, Julieta Venegas y Yeri MUA.

Alfombra roja de los TikTok Awards México 2026

Foto: Alberto Estrada

De las primeras creadoras de contenido en desfilar en la alfombra roja fueron “Las Damitas Histeria”, que portaron una vestimenta con mallas y botas oscuras, acompañada de una chalina con toques dorados y unos aretes brillantes que deslumbraron en la gala.

Foto: Alberto Estrada

Emily Rococo, tiktokera de origen colombino, fue de unas de las más vistosas en la gala, con un vestido blanco, una delgada capa y unas muñecas que adornaron el tocado, una de ellas, un ángel que llevaba en su diadema.

Foto: Alberto Estrada

Gaby Meza, especialista en cine, sorprendió en la alfombra roja con un vestido en dos tonos, una parte con rosa pálido metálico y otra con color negro, un gran moño en la cintura, guantes negros y un gran escote.

Foto: Alberto Estrada

Yeri Mua, conocida como la “Bratz Mexicana”, portó un vestido corto en color rojo con lila y unos tacones altos del mismo tono que hicieron que luciera más su cabellera rojiza.

Foto: Alberto Estrada

Mario Aguilar, generador de contenido, llegó con un traje en aparente terciopelo con copos de nieve, muy al estilo de la temporada invernal, con unos zapatos plateados a juego.

Foto: Alberto Estrada

Kunno, quien saltó a la fama como tiktoker y que se ha diversificado como modelo, cantante y actor, fue con un traje al puro estilo clásico, todo en color negro.

Foto: Alberto Estrada

Armando Toledo Rosas, conocido artísticamente como “El Bogueto”, será uno de los encargados de amenizar el evento con su música en el escenario. Pudo ser visto en la alfombra roja con una chamarra negra de cuello abierto, un pantalón oscuro y varias joyas brillantes.

Nominados a los TikTok Awards México 2026

Revelación del Año

TikTok Inspira

Aprende en TikTok

Master del Entretenimiento

MVP del Deporte

Canción del Año

Artista del Año

TikTok del Año

Creador del Año

Creador TikTok LIVE del Año

Creador TikTok LIVE Música del Año

