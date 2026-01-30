Premios Grammy 2026: artistas confirmados que cantarán en vivo en la ceremonia

GENERANDO AUDIO...

La gala 68° de los Premios Grammy 2026 contará con una amplia lista de artistas confirmados que amenizarán la ceremonia de premiación; una de las sorpresas es la participación del cantante Justin Bieber.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero de 2026, con una transmisión especial a través del canal oficial de YouTube de la Academia de la Grabación y del sitio oficial.

Artistas confirmados para cantar en vivo en los Premios Grammy 2026

Addison Rae

Alex Warren

KATSEYE

Leon Thomas

Lola Young

Olivia Dean

Sombr

The Marías

Sabrina Carpenter

Justin Bieber

Clipse & Pharrell Williams

Andrew Watt

Brandy Clark

Lukas Nelson

Lady Gaga

Post Malone

Reba McEntire

Duff McKagan

Slash

La novena presentación, el regreso de Justin Bieber y lo más nuevo

Lady Gaga tendrá su novena presentación musical en una ceremonia de los Grammy. Este año se encuentra nominada en siete categorías, una más que a las que fue nominada en 2011.

Mientras que Justin Bieber vuelve al escenario de los Premios Grammy tras su última presentación en abril de 2022, cuando interpretó el tema “Peaches”.

El cantante canadiense cuenta con cuatro nominaciones en 2026 y se espera que se presente con su más reciente material discográfico,“Swag”.

Asimismo, este año se espera una presentación con los ocho nominados a Mejor Artista Nuevo: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr y The Marías.

Otra de las sorpresas de la noche será que Gene “Malice” y Terrence “Pusha T” Thornton subirán al escenario junto a Pharrell Williams para interpretar temas de “Let God Sort Em Out”.

Habrá colaboraciones para los homenajes en los Grammy 2026

En el segmento “In Memoriam”, dedicado a los cantantes y músicos fallecidos, habrá interpretaciones conjuntas e individuales.

Se espera que Lauryn Hill cante en honor a D’Angelo y Roberta Flack, con quienes colaboró previamente, incluida una versión del tema “Killing Me Softly With His Song”.

También se confirmó la presencia de Imani, hija de D’Angelo, y de su hermano Luther, durante el evento.

Asimismo, el fallecido Ozzy Osbourne será homenajeado en “In Memoriam” por Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash.

