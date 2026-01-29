Muere Óscar Alvarado, cantante de regional, tras ataque armado en un bar de Durango

GENERANDO AUDIO...

Su hermano confirmó su muerte en redes sociales. Foto: Omar Hernández

Óscar Alvarado, cantante de música regional mexicana, falleció luego de permanecer más de una semana hospitalizado tras recibir, al menos, tres disparos de bala, que sufrió debido a una riña en un bar en la ciudad de Durango.

El deceso del intérprete fue confirmado por su hermano a través de redes sociales, donde pidió oraciones para que el músico encontrara la paz.

Confirman fallecimiento de Óscar Alvarado

Óscar Alvarado ingresó al Hospital General 450 en la madrugada del domingo 18 de enero, tras un altercado ocurrido en un establecimiento identificado como “Salón Monterrey”.

Durante varios días, familiares y amigos solicitaron apoyo y buenos deseos para su recuperación. Sin embargo, este jueves se confirmó su fallecimiento.

En redes sociales, su hermano, Mayito Alvarado, expresó el dolor por la pérdida y aseguró que la vida “no volverá a ser igual” tras la muerte del cantante.

“No tengo palabras para describir lo que siento, mi hermano, mi carnal, mi cocalina, ¡mi Óscar descansa en paz! No lo puedo creer, hoy te llevas contigo un pedazo de mí. Mi rey, la vida jamás se verá igual para mí, te fuiste con la jefa we, te amo y te amaré por siempre… se nos fue mi carnal Óscar Alvarado ‘andeleee’”

¿Qué ocurrió la noche del ataque?

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Durango, el ataque se originó tras una discusión al interior del establecimiento.

En la trifulca se vio involucrado el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Durango, Jesús Ebodio Varela Pérez, quien fue separado de su cargo al confirmar su participación y a solicitud del ahora exfuncionario.

Asimismo, las autoridades buscan a un tercer implicado en la discusión y quien, según las investigaciones, intercambió golpes con el servidor público y con el intérprete.

Se espera que en el transcurso del día la familia dé a conocer los detalles de los servicios funerarios y homenajes al artista duranguense de 34 años.

¿Quién fue Óscar Alvarado?

Óscar Eduardo Alvarado Galván era originario de Durango y creció en una familia ligada a la música. En distintas entrevistas, el cantante relató que comenzó a cantar desde niño junto a su padre y que más adelante participó en concursos y agrupaciones locales.

Con el paso de los años, desarrolló su carrera en el regional mexicano y lanzó temas como “El Durangazo”, “Bélico y placoso”, “Aquí andamos” y “Dos morenas”. A inicios de enero de este año estrenó el sencillo “Corrido de Armando Alvarado”.

