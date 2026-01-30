Gaby Ramírez reveló el triste final del perro que la mordió en EE. UU.; sigue con secuelas del ataque

GENERANDO AUDIO...

Gaby Ramírez sigue con secuelas del ataque del perro. Foto: Cuartoscuro

La conductora Gaby Ramírez reveló que fue sacrificado el perro que la atacó en un taller mecánico en Estados Unidos en noviembre de 2025, de acuerdo con información confirmada a su abogado.

Durante una entrevista para el programa “Hoy”, la conductora explicó que el can pertenecía a un taller mecánico en Los Ángeles y que fue sacrificado por las autoridades correspondientes.

Gaby Ramírez esperaba que el perro estuviera bajo observación

Ramírez señaló que ella no deseaba que el animal fuera sacrificado, ya que esperaba que permaneciera bajo observación médica, principalmente para descartar posibles infecciones derivadas de la mordida.

“Yo no quería que pasara esto, porque quería que siguiera en observación, precisamente por infecciones, no sé, cutáneas, lo que sea”, expresó la conductora.

De acuerdo con lo señalado, la situación se habría complicado debido a la saturación de las perreras, lo que influyó en la decisión tomada por las autoridades.

La conductora aprovechó para hacer un llamado a la población a actuar con responsabilidad respecto al cuidado de sus mascotas. Recordó que los animales no son humanos y actúan por instinto, por lo que los dueños deben asumir las consecuencias y prevenir situaciones de riesgo.

A varios meses del incidente, Gaby Ramírez continúa presentando secuelas derivadas del ataque del perro.

“Sí, la verdad es la pasé muy mal. De hecho, tengo… como que me salió algo, yo no sé qué sea, eh, tengo que ir con el dermatólogo porque son como unas ampollas y no sé si sea de parte de la infección o no, no lo sé”, relató.

¿Cómo fue el ataque que sufrió Gaby Ramírez?

A través de sus historias de Instagram, la presentadora compartió imágenes del momento en que fue atendida en el Centro Médico General de Los Ángeles, tras haber sido mordida.

El ataque ocurrió en un taller mecánico en California, donde un perro de la raza bulldog francés la mordió, provocándole una herida abierta en la pierna, por lo que fue necesario que servicios de emergencia acudieran al lugar junto con la policía.

“Al momento en que yo me bajé del carro sentí como cuando alguien, de broma, te hace (sonido de mordida) con las manos. Así sentí, como caliente, no sientes el dolor. Mi pierna está destrozada”, narró.

Tras el ataque, la conductora tuvo que ser vacunada contra el tétanos y recibir atención médica para saturar la herida. No fue vacunada contra la rabia, debido a que desde hace 50 años no se han presentado casos de esta enfermedad en California.

