¿Quién fue Óscar Alvarado, el cantante que murió días después de ser atacado a balazos?

GENERANDO AUDIO...

Su hermano confirmó su muerte en redes sociales. Foto: Omar Hernández

Óscar Alvarado, cantante de música regional mexicana, falleció este jueves, días después de haber sido atacado a balazos a raíz de una riña en un bar de Durango durante la madrugada del 18 de enero pasado.

Fue su hermano, Mayito Alvarado, quien confirmó el deceso del intérprete, con una publicación en Instagram.

¿Quién fue Óscar Alvarado?

Óscar Eduardo Alvarado Gálvan, conocido artísticamente como “El Chino del Rancho”, fue un cantante originario de Durango que destacó en la música de banda y el regional mexicano.

Tenía 34 años y desarrolló su carrera desde la adolescencia, combinando su faceta artística con proyectos empresariales.

Sus inicios en la música

El cantante creció en una familia ligada a la música. Desde joven comenzó a escribir sus propias letras, lo que le permitió abrirse camino en el ámbito local.

Con el paso del tiempo, su constancia lo llevó a ganar reconocimiento en el género de banda y a ampliar su audiencia a través de plataformas digitales.

En sus cuentas publicaba ensayos, presentaciones y mensajes dirigidos a su comunidad, lo que le permitió consolidar una base importante con más de 206 mil seguidores en Instagram.

También incursionó en el ámbito empresarial. Lanzó su propia marca de mezcal, así como en diciembre pasado dio a conocer el inicio de la construcción de un salón para eventos especiales.

¿Qué se sabe de la riña?

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Durango, el ataque se originó tras una discusión al interior del “Salón Monterrey”.

En la trifulca se vio involucrado el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Durango, Jesús Ebodio Varela Pérez, quien fue separado de su cargo al confirmar su participación y a solicitud del ahora exfuncionario.

Asimismo, las autoridades buscan a un tercer implicado en la discusión y quien, según las investigaciones, intercambió golpes con el servidor público y con el intérprete.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento