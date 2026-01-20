Alfonso Obregón, voz de Shrek, pone condiciones para seguir con el personaje: “Le pagan a Derbez millones y a mí miles”

GENERANDO AUDIO...

Alfonso Obregón, el actor de doblaje que da vida a la voz de Shrek en México, ha fijado términos claros para participar en “Shrek 5” este martes.

A través de un video en redes sociales, Obregón escribió que mientras a Eugenio Derbez (Burro) le pagan millones, el actor solo recibe miles. Y puso una serie de condiciones para regresar a la quinta entrega del ogro verde, que llegará a los cines junio de 2027.

La participación de Alfonso Obregón como Shrek está comprometida

Según el video que compartió en Instagram, su participación depende de que su nombre aparezca en los créditos iniciales y que pueda involucrarse en la dirección creativa del filme.

“Mi postura es muy clara, pero lo voy a repetir para que no quede duda. Si la empresa que se hará cargo de Shrek 5 no me habla y nos ponemos de acuerdo respecto a poner mi crédito al inicio de la película, dirigir la película y arreglarnos en cuanto a la lana, no la voy a hacer y no pasa nada. Yo no tengo ningún problema”, dijo en video.

Y aclaró que, sin acuerdo previo sobre estos puntos, no aceptará colaborar.

Cabe destacar que Eugenio Derbez, la voz del personaje de Burro, también había expresado que una de las condiciones para regresar a “Shrek 5″ era poder adaptar el guion, una petición que le fue concedida al actor mexicano.

