Karol G y Feid habrían terminado hace meses tras tres años juntos

Karol G y Feid anunciaron su relación en 2023. Foto: Getty Images

Los cantantes Karol G y Feid habrían terminado su relación sentimental hace unos meses, luego de mantener un noviazgo de aproximadamente tres años, de acuerdo con fuentes cercanas a la pareja.

Según información publicada por el medio TMZ, personas cercanas a ambos artistas revelaron que la pareja colombiana decidió poner fin a su relación sin hacerlo público en su momento y sin que se sepa hasta el momento, el motivo de la ruptura.

De acuerdo con lo reportado, el quiebre fue amistoso y ambos quedaron en buenos términos, según las fuentes citadas por el medio estadounidense.

Hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones públicas sobre la supuesta separación.

¿Cuándo inició la relación entre Karol G y Feid?

El vínculo entre Karol G y Feid comenzó a tomar fuerza tras su colaboración musical en la canción “FRIKI”, lanzada en 2021.

Posteriormente, en julio de 2022, crecieron los rumores sobre un posible romance luego de que ambos fueran captados juntos en España.

Todo apuntaba a que la relación inició en junio de 2022, cuando Karol G se encontraba en España como parte de su gira “Bichota Tour”. En ese periodo, diversas personas los captaron comiendo juntos en un restaurante, lo que avivó las especulaciones.

Las imágenes compartidas en redes sociales contribuyeron a reforzar los rumores sobre una relación entre ambos artistas.

Confirmación oficial en 2023

Fue en junio de 2023 cuando Karol G y Feid confirmaron públicamente su relación, tras varios meses de especulaciones. Esto ocurrió después del rompimiento de Karol G con Anuel AA, con quien incluso había estado comprometida.

Las imágenes de la pareja se viralizaron rápidamente, generando reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la relación entre la intérprete de “Mañana será bonito” y el cantante colombiano.

Hasta el momento, la información sobre la ruptura proviene únicamente de fuentes citadas por TMZ, sin confirmación directa de los artistas.

