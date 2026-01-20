Andrea Legarreta defiende su relación con Luis Carlos Origel tras críticas, lanza sarcástica respuesta

GENERANDO AUDIO...

Andrea Legarreta defendió su relación con Luis Carlos Origel. Foto: Getty

Andrea Legarreta defendió su relación con Luis Carlos Origel, quien es sobrino de Pepillo Origel, a través de una publicación en sus Historias de Instagram, el pasado lunes, donde hizo referencia a las personas que la han criticado por andar con una persona casi 20 años menor que ella.

La originaria de la Ciudad de México se puso una camisa blanca, así como un pantalón con tirantes y moño largo (todos de color negro), recargada sobre una pantalla o pared azul mirando su reloj. Andrea Legarreta finalizó su postura con una sonrisa y lo complementó con un contundente comentario:

“Aquí viendo a qué hora comienzan a importarme los comentarios mala onda y los que saben mejor qué debo hacer con mi vida que yo…”. Andrea Legarreta

Justo a la par de que Andrea Legarreta defendió su relación con Luis Carlos Origel, ella también publicó una serie de fotografías donde sigue muy sonriente y feliz, destacando un breve mensaje “Ser feliz, sin hacerle daño a nadie… De eso va la vida… Un día a la vez…”.

Andrea es pareja de Luis Carlos Origel

Andrea Legarreta confirmó su romance, el miércoles 14 de enero, con Luis Carlos Origel, colaborador del programa “Hoy”, después de unos meses llenos de rumores en redes sociales.

La actriz y también conductora confesó que estaba ilusionada con la nueva etapa sentimental que llegó a su vida, y que es la primera tras su divorcio con Erik Rubín en el año de 2023.

¿Quién es Luis Carlos Origel, el nuevo novio de Andrea Legarreta?

Luis Carlos Origel es un entrenador personal y creador de contenido fitness, de alrededor de 40 años. Inició su carrera en el futbol profesional antes de enfocarse por completo en el acondicionamiento físico.

Es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel y ha participado como colaborador en el programa “Hoy”, además de otros espacios de Televisa.

En una entrevista con Men’s Health Latinoamérica, explicó que su pasión por el deporte se transformó en vocación: “Después de mi etapa en el futbol fue cuando empecé a dar clases. Vi mi vocación ahí, un propósito de vida”.

