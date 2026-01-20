Netflix modifica su oferta por Warner Bros. y promete pagar 100% en efectivo

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo van las negociaciones entre Netflix y Warner Bros? | Foto: AFP

Netflix, compañía de streaming estadounidense, simplificó su oferta para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente pero íntegramente en efectivo, según un comunicado publicado este martes 20 de enero.

“Netflix, Inc. y Warner Bros. Discovery, Inc. anunciaron la modificación de su acuerdo definitivo para la adquisición pendiente de Warner Bros. por parte de Netflix, convirtiéndolo en una transacción íntegramente en efectivo. Netflix

La operación “sigue valorada en 27,75 dólares por acción de WBD, sin cambios respecto de la estructura de la transacción anterior”, agregó.

¿En qué consiste la nueva oferta de Netflix por Warner Bros?

Los accionistas de Warner Bros. recibirán el valor adicional de las acciones de Discovery Global tras su separación. La transacción se financiará mediante una combinación de efectivo disponible, líneas de crédito disponibles y financiación comprometida.

La estructura revisada mejora la certeza de la ejecución, se alinea con el marco disciplinado de asignación de capital de Netflix y ofrece claras ventajas, entre ellas:

Mayor certeza de valor : La transacción íntegramente en efectivo proporciona mayor certeza sobre el valor que recibirán los accionistas de WBD al cierre, eliminando la variabilidad del mercado.

: La transacción íntegramente en efectivo proporciona mayor certeza sobre el valor que recibirán los accionistas de WBD al cierre, eliminando la variabilidad del mercado. Vía de voto más rápida para los accionistas : Se espera que la estructura revisada de la transacción permita a los accionistas de WBD votar sobre la transacción propuesta para abril de 2026. Para respaldar este plazo acelerado, WBD ha presentado hoy su declaración preliminar de representación ante la SEC.

: Se espera que la estructura revisada de la transacción permita a los accionistas de WBD votar sobre la transacción propuesta para abril de 2026. Para respaldar este plazo acelerado, WBD ha presentado hoy su declaración preliminar de representación ante la SEC. La sólida generación de flujo de caja de Netflix respalda la estructura revisada de la transacción íntegramente en efectivo, a la vez que preserva un balance general saneado y la flexibilidad para capitalizar futuras prioridades estratégicas.

“El acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda una mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación de los accionistas”, indicó Netflix.

La adquisición de Warner Bros Discovery es desde hace semanas objeto de una batalla entre Netflix y Paramount Skydance, que también presentó una oferta, hasta ahora rechazada por el gigante del entretenimiento y las noticias.

Pero el grupo ahora pretende pagarla íntegramente en efectivo, cuando su oferta inicial incluía una parte en acciones (16%).

Este cambio debería permitir que los accionistas de WBD voten sobre la operación propuesta para abril, añadió la plataforma de streaming, enfrascada en un pulso con Paramount Skydance.

La batalla de Paramount y Netflix por Warner Bros

Netflix lanzó a principios de diciembre una oferta de compra por el estudio de cine Warner Bros y la totalidad de HBO (canales y plataforma de streaming HBO Max) por 82 mil 700 millones de dólares incluida la deuda (72 mil millones sin deuda).

La operación se llevaría a cabo tras la escisión entre ese subgrupo y una cartera de canales, entre ellos CNN y Discovery.

Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.

Pero su oferta pública de adquisición, que valoraba la empresa en 108 mil 400 millones de dólares, fue rechazada una primera vez en diciembre por WBD. Una segunda oferta mejorada volvió a ser rechazada el 7 de enero.

En respuesta, Paramount Skydance acudió a la justicia estadounidense hace unos días para exigir que WBD divulgue a sus accionistas cierta información relativa a su compra, al considerar que su consejo de administración mantiene una comunicación sesgada a favor de Netflix.

