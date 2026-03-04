Ana Luisa Peluffo, pionera del cine mexicano, y su histórico desnudo en “La fuerza del deseo”

GENERANDO AUDIO...

El filme marcó un antes y un después en el cine nacional. Foto: Pepe Zepeda

La icónica actriz Ana Luisa Peluffo falleció a los 96 años, dejando un amplio legado cinematográfico. Entre sus logros se le atribuye el que es considerado el primer desnudo en el cine mexicano, en la película “La fuerza del deseo”.

Cabe mencionar que la escena, que apenas duró algunos segundos, mostró a la artista sin ropa de la cintura para arriba. Aunque fue breve, esto fue suficiente para causar polémica en aquella época.

A raíz de ello, la joven actriz, reconocida por su belleza y por sus habilidades histriónicas, fue tanto criticada como elogiada por dicha escena, que marcó un antes y un después en la industria cinematográfica mexicana.

¿De qué trata “La fuerza del deseo”, película de Ana Luisa Peluffo?

La cinta, dirigida por Miguel M. Delgado, contó con la participación de Armando Calvo, quien dio vida a Arturo; Rosario Granados, quien interpretó a Laura; Prudencia Grifell, como Juana; Abel Salazar, como Ricardo; y Ana Luisa Peluffo, como Silvia, una modelo de desnudos.

La historia gira en torno a Silvia, quien trabaja en una academia de pintura y mantiene una relación con el estudiante Ricardo, mientras intenta conquistar al profesor Arturo con la intención de obtener dinero y una vida llena de lujos. Su plan tiene éxito y comienza una relación con el maestro, lo que provoca que Ricardo la abandone.

Con el paso del tiempo, la joven se aburre de su nueva vida y busca retomar su relación con Ricardo, pero él la rechaza. Víctima de sus propias ambiciones, la mujer desaparece y da a luz a un hijo, al tiempo que enfrenta una grave enfermedad del corazón.

Preocupada por el futuro del niño, manda llamar a Ricardo para que se haga cargo. Él, a su vez, busca al verdadero padre, Arturo, quien ya se ha casado con una alumna que lo amaba en secreto.

Finalmente, la modelo muere en presencia de Ricardo, mientras Arturo se lleva al pequeño.

Con el paso de los años, “La fuerza del deseo” se convirtió en una referencia obligada dentro del cine mexicano, tanto por su trama como por el momento que colocó a Ana Luisa Peluffo como una figura pionera.

A décadas de su estreno, la película permanece como uno de los capítulos más comentados en la historia de la industria nacional.

Posteriormente, lejos de replegarse tras la polémica, Ana Luisa Peluffo volvió a asumir ese riesgo en títulos como “El seductor”, “La ilegítima” y “La Diana cazadora”. Esta última incluso se promovió como una cinta solo para adultos.

¿Qué se sabe de la muerte de Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo falleció a los 96 años, según informó su familia este miércoles 4 de marzo a través de un comunicado.

La intérprete murió en su rancho en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acompañada por sus seres queridos.

“Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo (…) Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía”. Comunicado de la familia de Ana Luisa Peluffo

Sus familiares también informaron que los servicios funerarios se realizarán de forma íntima y privada, cumpliendo con el último deseo de Ana Luisa Peluffo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.