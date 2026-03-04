¡Luces, cámara, acción! Anuncian tercera edición del Sundance Film Festival: CDMX 2026; fechas y sedes

GENERANDO AUDIO...

Contará con una selección de películas internacionales. Foto: Cinépolis

Una vez más, la Ciudad de México será un punto de referencia para el cine independiente tras el anuncio de la tercera edición del Sundance Film Festival: CDMX 2026.

Como informaron los organizadores, el festival, que contará con propuestas internacionales destacadas, se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo de 2026.

A continuación, te contamos los detalles que, al momento, han dado a conocer Cinépolis y el Instituto Sundance.

¿Cuáles serán las sedes del Sundance Film Festival: CDMX 2026?

Con el objetivo de crear una plataforma dinámica para nuevas voces e historias en la pantalla grande, el Sundance Film Festival: CDMX 2026 se realizará en cinco complejos.

Cinépolis Diana, ubicado sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes del país, será la sede principal durante todo el evento.

Mientras que Cinépolis Mitikah, Cinépolis Oasis Coyoacán, Cinépolis Plaza Carso y Cinépolis VIP Miyana también contarán con funciones.

¿Qué películas proyectarán en el Sundance Film Festival: CDMX 2026?

Eugene Hernandez, director del Sundance Film Festival y Programación Pública, destacó que habrá una selección de películas nuevas para la tercera edición.

“Estamos entusiasmados de planear una nueva edición de Sundance Film Festival: CDMX. Nuestro festival de abril 2026 volverá a presentar una selección de nuevas películas de todo el mundo para el público cinéfilo de la Ciudad de México.” Eugene Hernandez, director del Sundance Film Festival y Programación Pública

El directivo destacó que el equipo de programación del festival trabaja en una selección de filmes que cautivarán al público capitalino, aunque no dio pistas de cuáles serán.

“Durante los últimos dos años, hemos disfrutado conocer a las audiencias de la CDMX. Nuestro equipo de programación está curando una selección que los cautivará y entretendrá. Esperamos que quienes aman las historias independientes se unan el próximo mes para esta tercera edición de Sundance Film Festival: CDMX.” Eugene Hernandez, director del Sundance Film Festival y Programación Pública

Por su parte, Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis explicó que el encuentro cinematográfico, además de abrir al diálogo, también integra distintas visiones del mundo con nuevas audiencias.

“Desde la perspectiva de Cinépolis, el festival representa una forma de vivir el cine como una experiencia integral que abre el diálogo e integra distintas visiones del mundo y de su contexto actual. Sundance Film Festival: CDMX es una plataforma que conecta al talento independiente con nuevas audiencias.” Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis

Asimismo, resaltó que el objetivo es generar conversaciones en torno al cine internacional y su visión.

“Con esta tercera edición buscamos fortalecer el ecosistema creativo local y posicionar una oferta internacional diversa en la Ciudad de México, con el objetivo de crear espacios para el intercambio de ideas y generar conversaciones en torno al cine internacional.” Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis

¿Cuándo se dará a conocer la cartelera del Sundance Film Festival: CDMX 2026?

Cabe recordar que esta nueva edición será curada especialmente por el equipo de programación de Sundance Film Festival e incluirá una selección de películas presentadas originalmente en la edición 2026 del festival en Estados Unidos.

Además, habrá funciones especiales y actividades diseñadas para enriquecer la experiencia del público en las salas, destacaron los organizadores.

Próximamente, Cinépolis dará a conocer más detalles sobre la programación y los eventos del Sundance Film Festival: CDMX 2026.

