Ana Luisa Peluffo y sus películas que dejaron huella en el cine mexicano

La actriz fue un ícono de la Época de Oro. Foto: Pepe Zepeda

Ana Luisa Peluffo murió a los 96 años, así lo dio a conocer su familia a través de un comunicado durante la mañana de este miércoles 4 de marzo de 2026.

La actriz e ícono del cine mexicano y de la Época de Oro es reconocida por participar en más de 200 películas, así como en diversos programas de televisión.

Asimismo, marcó un antes y un después en la industria cinematográfica de nuestro país por ser la primera artista mexicana en realizar un desnudo en público, presentado en el filme “La fuerza del deseo” en 1955, en el que dio vida a Silvia, una modelo. En su repertorio también resalta “La venenosa”, bajo la dirección de Miguel Morayta.

Sin embargo, estas cintas no serían las únicas que destacarían en su extensa filmografía.

¿Cuáles fueron las películas icónicas de Ana Luisa Peluffo?

Fue en la década de 1950 cuando consolidó su presencia en el cine mexicano con películas como “Orquídeas para mi esposa”, “El seductor” y “La adúltera”.

Otra cinta que dejó huella fue “La Diana cazadora” en 1957, la cual surgió el rumor de que ella había sido la modelo de la famosa estatua ubicada en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Con el tiempo se aclaró que la verdadera modelo fue Helvia Martínez Verdayes, pero la versión acompañó durante años la figura pública de la actriz.

Hacia el final de los años 50 y principios de los 60 sumó producciones como “Dos fantasmas y una muchacha”, donde compartió créditos con Germán “Tin Tan” y Manuel “El Loco” Valdés; “Las señoritas Vivanco”, “El vestido de novia”, “Cada quién su vida” y “El fantasma de la opereta”.

En los años 70 su carrera tomó un nuevo rumbo con una etapa marcada por melodramas y cine popular. De ese periodo destacan títulos como “Contrabando y traición”, donde interpretó a Camelia “la texana”, papel que retomaría en “Ya encontraron a Camelia” y que se convertiría en uno de los personajes más recordados de su trayectoria.

También participó en cintas como “Furia pasional”, “Perro callejero” y “Perro callejero 2”, además de “El vecindario” y “Pedro Navaja”, en 1984, consolidando su presencia en el cine popular mexicano de aquella época.

En décadas posteriores continuó activa con películas como “El hijo de Pedro Navaja”, “Mi nombre es gatillo”, “Cóndor Blanco”, “Dos Cruces en el Ocaso”, “El Hijo de Camelia la Texana”, “Taxi asesino”, así como “Olvidados” en 2002 y “Cartas a Elena”, de 2010, una de sus últimas participaciones en cine.

Además de sus participaciones en la pantalla grande, Ana Luisa Peluffo también participó en varias producciones televisivas, como en las telenovelas “Monte Calvario”, “El pecado de Oyuki” y “Marimar”; así como en los programas “Mujer, casos de la vida real”, “Mujeres asesinas” y “El mariachi”.

¿Qué se sabe de la muerte de Ana Luisa Peluffo?

Como señala el comunicado compartido por su familia, la actriz murió a los 96 años en Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas de su muerte, pero sus familiares solicitaron respeto y comprensión al público, así como a la prensa, en sus momentos de duelo.

