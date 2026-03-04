Paramount y Warner Bros tendrán una sola plataforma de streaming

GENERANDO AUDIO...

Paramount y Warner Bros ya tienen una estrategia. Foto: AFP

La fusión entre Paramount y Warner Bros Discovery dará paso a una única plataforma de streaming, que integrará servicios como Paramount+ y HBO Max en una sola aplicación. El anuncio fue confirmado por el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, quien detalló que la estrategia busca fortalecer la posición del nuevo conglomerado frente a competidores como Netflix.

Con esta operación, ambas compañías combinarán su base de más de 200 millones de suscriptores directos en más de 100 regiones, lo que ampliará su alcance global y capacidad de producción.

El eje central del acuerdo es la integración tecnológica y comercial de Paramount+ y HBO Max en una sola plataforma. Esto implicará unificar sistemas de transmisión, proveedores de nube y estructuras operativas.

Fusión de Paramount+ y HBO Max busca tener ahorros en producción y más contenido

De acuerdo con el jefe de estrategia de Paramount, Andy Gordon, la adquisición permitirá generar ahorros superiores a 6 mil millones de dólares, principalmente a través de eficiencias tecnológicas y reducción de costos no laborales.

El acuerdo total está valuado en 110 mil millones de dólares, con un precio de 31 dólares por acción. La nueva entidad combinada tendrá una deuda neta aproximada de 79 mil millones de dólares.

La integración también unirá activos de televisión y entretenimiento. Del lado de Paramount se suman cadenas como CBS, MTV, Comedy Central y BET. Por parte de Warner estarán CNN, TNT y Food Network.

En cuanto a propiedad intelectual, la plataforma concentrará franquicias como “Game of Thrones”, “Mission: Impossible”, “Harry Potter”, “Top Gun”, el Universo DC y Bob Esponja.

Además, se prevé que la nueva compañía produzca al menos 30 películas al año, manteniendo activos los estudios Warner Bros y Paramount.

¿Habrá competencia con Netflix?

La operación se concretó luego de que Netflix desistiera de mejorar su oferta inicial por los activos de Warner. Paramount incluso pagó una multa de 2 mil 800 millones de dólares derivada de la rescisión del acuerdo previo.

El financiamiento del acuerdo está respaldado por compromisos de deuda de Bank of America, Citigroup y Apollo Global Management, por un total de 54 mil millones de dólares.

Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre del año, y reportes indican que podría obtener aprobación regulatoria sin mayores obstáculos en la Unión Europea.

Con esta integración, el mercado de streaming se reconfigura hacia una concentración mayor, donde el principal cambio para los usuarios será la existencia de una sola plataforma que reunirá los contenidos de Paramount y Warner bajo una misma suscripción.

