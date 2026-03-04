Muere Ana Luisa Peluffo, actriz mexicana del Cine de Oro y telenovelas, a los 96 años

GENERANDO AUDIO...

Ana Luisa Peluffo, actriz del primer desnudo en cine mexicano. Foto: Getty Images

Ana Luisa Peluffo, actriz del primer desnudo en la historia del cine mexicano, falleció a los 96 años, según informó su familia a través de un comunicado que retomaron medios mexicanos. La intérprete falleció en su rancho de Jalisco, acompañada por sus seres queridos.

“Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo (…) Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía”. Comunicado de la familia de Ana Luisa Peluffo

La familia de la actriz también dio a conocer que los servicios funerarios se realizarán de forma íntima y privada, cumpliendo con el último deseo de Ana Luisa Peluffo.

¿De qué murió Ana Luisa Peluffo?

Hasta el momento, los familiares de la actriz de películas como “La fuerza del deseo” y “Perro Callejero” no han dado a conocer las causas exactas de su muerte.

Sin embargo, a través del comunicado de prensa, solicitaron respeto y comprensión al público, así como a la prensa, en sus momentos de duelo.

¿Quién fue esta legendaria actriz mexicana?

Ana Luisa Peluffo, nacida el 9 de octubre de 1929 en Querétaro, México, fue una actriz, conocida por títulos como “Lazos de amor” (1995), “Camino del deseo” (1957) y “¡Yo sabía demasiado!” (1960).

Cabe destacar que, en 1997, la estrella mexicana recibió la Medalla Eduardo Arozarena por parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), según la base de datos de cine IMDB.

En total, su nombre aparece en el crédito de 224 proyectos, incluyendo películas y programas de televisión; su última aparición en pantalla fue en la serie “El Mariachi“, de 2014, apareciendo en un capítulo.

Pionera en hacer desnudos en el cine mexicano

“La fuerza del deseo”, de 1955, es una de las películas más polémicas en la historia del cine mexicano, ya que la actriz se atrevió a aparecer desnuda, siendo éste el primer desnudo en el cine mexicano.

Peluffo nunca estuvo exenta de la polémica, ya que “La Diana Cazadora” (1956), fue promocionada con un póster en el que se advertía como una película únicamente para adultos.

En 1948, hizo su debut como actriz con un papel secundario en la película estadounidense “Tarzan and the Mermaids”; en México, inició su carrera con “La venenosa” de 1949.

