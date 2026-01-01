GENERANDO AUDIO...

La conductora agradeció por el momento que vive. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Andrea Legarreta impactó a sus seguidores con una serie de fotografías en las que aparece con un bikini rojo en una playa de Bora Bora, en la Polinesia Francesa.

Su publicación, compartida en su cuenta de Instagram para recibir el Año Nuevo, además de mostrar los paisajes paradisiacos, también dejó ver el gran momento emocional en el que se encuentra.

La también actriz confesó sentirse “muy ilusionada”, frase que de inmediato generó reacciones entre sus seguidores.

“Cierro el año en amor. Sintiéndome amada y valorada. Ilusionada. Muy ilusionada. Agradecida por tanto. Con una sonrisa en los labios y el corazón. Feliz. Muy Feliz”, escribió la presentadora en su perfil.

Asimismo, aprovechó para desear lo mejor a sus seguidores para este año que comienza.

“Desde aquí. Desde este paraíso. ¡Les deseo todas las bendiciones para ustedes y sus familias!! ¡A vivir bonito! ¡Que 2026 sea un gran año!”, destacó en su publicación de este 31 de diciembre.

¿Vuelve a creer en el amor?

Desde su separación de Erik Rubín en 2023, Andrea Legarreta ha hablado con apertura sobre su proceso personal. Aunque en su momento no descartó una reconciliación, ambos dejaron claro que mantienen una relación basada en el respeto y el bienestar de su familia.

En meses recientes, la conductora ha sido relacionada con Luis Carlos Origel, sobrino del periodista Pepillo Origel. Andrea ha insistido en que solo mantienen una amistad; sin embargo, el hecho de que celebraran juntos la Navidad de 2025 avivó las especulaciones sobre una posible nueva ilusión.

Andrea Legarreta recibe el Año Nuevo rodeada de familia

Durante sus vacaciones, Andrea Legarreta no estuvo sola. En las imágenes y videos que compartió también aparecieron sus hijas, Nina y Mía. Esta última viajó acompañada de su novio, el torero Tarik.

La conductora también incluyó a su papá en este viaje familiar y, en algunas fotografías, incluso apareció su exesposo Erik Rubín, reflejando la cercanía y buena relación que mantienen.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.