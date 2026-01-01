GENERANDO AUDIO...

Entre viajes y reuniones familiares iniciaron el año. Foto: Cuartoscuro

Ángela Aguilar, Andrea Legarreta, Luisito Comunica y otros famosos compartieron en redes sociales cómo dieron la bienvenida al Año Nuevo.

El inicio de 2026 estuvo marcado por celebraciones muy distintas, en las que los artistas despidieron un año intenso y recibieron uno nuevo entre reflexiones personales, momentos en familia, viajes y presentaciones en grandes escenarios.

¿Cómo recibieron los famosos el Año Nuevo?

Una de las figuras que más llamó la atención fue Ángela Aguilar, quien recibió el Año Nuevo rodeada de su familia. La cantante de regional mexicano compartió en redes sociales una imagen junto a su hermana Aneliz Aguilar, reflejando un ambiente cálido e íntimo, además de una postal donde se aprecian fuegos artificiales iluminando el cielo.

Captura de pantalla. IG: aneliz_aguilar

Un día antes, Ángela publicó un extenso y emotivo mensaje en el que habló sobre las pruebas personales que enfrentó durante 2025, destacando la importancia de mantenerse fiel a sí misma, apoyarse en la fe y en su familia, y no dejarse vencer por el ruido externo.

Por su parte, Ana Bárbara arrancó el año desde uno de los escenarios más grandes del mundo. La cantante mexicana fue una de las protagonistas latinas en la celebración de Año Nuevo en Times Square, Nueva York, donde interpretó sus éxitos frente a una multitud que superó el millón de asistentes.

Captura de pantalla: IG: anabarbaramusic

A su lado, compartió escenario con Xavi, en una presentación que reafirmó la presencia latina en una de las transmisiones más vistas a nivel mundial. Junto a ella, figuras como Fonseca y Óscar D’León también pusieron ritmo a la despedida del Año Viejo.

En un ambiente más privado, Andrea Legarreta celebró la llegada de 2026 acompañada de su familia, en una reunión íntima donde predominó la convivencia y la cercanía.

Mientras tanto, Luisito Comunica optó por recibir el Año Nuevo viajando junto a su novia Ary Tenorio y su inseparable perro, mostrando una faceta relajada y aventurera.

Captura de pantalla: IG: luisitocomunica/andrealegarreta

Tras días complicados, El Capi Pérez pasó el Año Nuevo en la playa acompañado de su familia, luego del fallecimiento de Nataly Montserrat González, familiar de su esposa Itzel Barro, priorizando la unión y el acompañamiento emocional.

Captura de pantalla: IG: elcapiperez

En tanto, J Balvin compartió una imagen desde la cocina, preparando la cena de Año Nuevo junto a su esposa Valentina Ferrer, donde se aprecia un corte de carne, reflejando una celebración tranquila y hogareña.

Finalmente, Yeri Mua despidió el año desde la playa, disfrutando del sol, la arena y un ambiente festivo.

Captura de pantalla: IG: Yerimua/jbalvin

Así, entre introspección, música, viajes y familia, los famosos dieron la bienvenida al 2026 de formas muy distintas, pero cargadas de significado.

