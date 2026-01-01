Jennifer Lopez responde a críticas por vestir sexy a los 56 años: “Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages

La cantante estadounidense Jennifer Lopez respondió de forma directa a las críticas por vestir de manera sexy a los 56 años. Durante su espectáculo en el Caesars Palace, no solo celebró el cierre de 2025, sino que también envió un mensaje a quienes cuestionan su imagen y estilo sobre el escenario.

La también actriz arrancó su residencia en Las Vegas, “Up All Night”, en el The Colosseum del Caesars Palace, con un espectáculo de más de dos horas que combinó música, baile, nostalgia y una contundente respuesta a quienes la critican por su imagen.

“Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo”: Jennifer López responde a criticas sobre su vestimenta

Durante el show, Jennifer Lopez decidió enfrentar directamente los comentarios que suele leer en internet sobre su forma de vestir. En un momento que rápidamente se volvió viral en TikTok, la artista habló ante el público sobre las críticas relacionadas con su edad y su imagen sexy.

“Gracias a Dios llevo haciendo esto durante mucho tiempo y puedo ignorar mucho de ello. Realmente no significa nada”, expresó la cantante, asegurando que ese mismo consejo se lo repite constantemente a sus hijos. Incluso se permitió bromear sobre comentarios recurrentes, como aquellos que señalan que siempre posa con la boca abierta.

Posteriormente contestó ante dudas como: “¿Por qué siempre se viste así? ¿Por qué no se viste según su edad? ¿Por qué siempre está desnuda?”. Ante esto, Lopez respondió con humor: “Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo”, provocando la ovación del público mientras mostraba un minivestido verde de lentejuelas que posteriormente cubrió con una falda de plumas.

No es la primera vez que Jennifer Lopez defiende su derecho a expresarse libremente sobre el escenario, pues desde 2020 se ha pronunciado ante las criticas.

Cabe destacar que la cantante dio la bienvenida al Año Nuevo 2026 desde el escenario, abrazada a sus dos hijos, un momento que compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene 246 millones de seguidores.