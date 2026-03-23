Angélica Vale revela que su ex Otto Padrón y ella vivieron como roomies: “Se transformó el amor”

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La pareja duró más de una década juntos. Foto: Getty Images

La actriz y conductora Angélica Vale sorprendió al revelar que vivió con su exesposo, Otto Padrón como roomies en su casa ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos, a pesar de haberse divorciado.

Tras 14 años de matrimonio, la presentadora del programa “Juego de Voces” anunció su separación legal en noviembre de 2025, luego de haberse distanciado de Padrón desde abril del mismo año.

“El amor se transforma”: Angélica Vale dice que vivió como roomie con su exesposo

En entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, la intérprete de “La fea más bella” explicó que, aunque la relación terminó, ambos optaron por mantener una relación estable por su familia.

La actriz detalló que la convivencia con Padrón se volvió como si fueran compañeros de casa. “Desgraciadamente, todavía no puedo explicar mucho de todo lo que pasó; el amor se transforma; de pronto te vuelves como roomies”, confesó la actriz.

De acuerdo con la prensa local, al momento, Vale comparte gastos como vivienda, servicios y todo lo relacionado con sus hijos, lo que ha facilitado la transición tras la ruptura.

Además, recordó que el proceso de separación tuvo un momento inesperado, pues se enteró del trámite de divorcio a través de un mensaje en su celular mientras ambos se encontraban juntos.

Angélica Vale aseguró que atraviesa una etapa de renovación personal, en la que ha decidido enfocarse en sí misma. “La verdad no importa porque estoy muy contenta conmigo, estoy teniendo un romance conmigo que creo que no lo había tenido nunca en mi vida”, expresó entre risas.

Durante su relación, la pareja tuvo dos hijos, Angélica Masiel, nacida en 2012, y Daniel Nicolás, quien llegó al mundo en 2014. Actualmente, el proceso de divorcio continúa.

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