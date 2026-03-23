¿Viajas a Miami? Visita estas 5 playas espectaculares de Florida

GENERANDO AUDIO...

South Beach y otras playas de Florida. Fotos: Shutter y Getty

Florida es mucho más que compras o parques temáticos. Si viajas a Miami, ya sea por el Mundial o simplemente de vacaciones, vale la pena mirar más allá del itinerario clásico y explorar algunas de las playas más espectaculares del estado.

Descubre desde ambientes vibrantes hasta rincones tranquilos, estas cinco opciones ofrecen experiencias distintas para todo tipo de viajero.

South Beach, el ícono de Miami

South Beach, en Miami.

Ubicación: Miami Beach, al este de la ciudad de Miami

South Beach es la postal más reconocible del destino. Aquí no solo se viene a nadar, sino a ver y ser visto.

Esta playa es ideal para salir en pareja, amigo o en familia.

¿Qué hacer?

Caminar por Ocean Drive y disfrutar la arquitectura art déco

Tomar el sol frente al mar turquesa

Vivir la vida nocturna en bares y clubes cercanos

Crandon Park Beach, naturaleza y calma

Crandon Park Beach.

Ubicación: Key Biscayne, una isla al sur de Miami

A unos minutos del centro, esta playa ofrece un ambiente mucho más relajado, ideal para escapar del bullicio.

¿Qué hacer?

Nadar en aguas tranquilas y poco profundas

Hacer picnic en zonas verdes

Rentar kayak o paddle board

Haulover Beach, espacio y libertad

Haulover Beach.

Ubicación: al norte de Miami Beach

Haulover destaca por su amplitud y menor saturación, siendo una de las playas más versátiles de la zona.

¿Qué hacer?

Practicar deportes de playa como voleibol

Volar papalotes (muy popular aquí)

Explorar su famosa zona nudista (opcional)

Clearwater Beach, arena blanca en la costa oeste

Clearwater Beach.

Ubicación: Clearwater, cerca de Tampa

Considerada una de las mejores playas de Estados Unidos, destaca por su arena fina y aguas tranquilas.

¿Qué hacer?

Disfrutar del mar calmado, ideal para nadar

Ver atardeceres espectaculares

Pasear por el muelle Pier 60, con ambiente familiar

Siesta Beach, la joya escondida

Siesta Key Beach.

Ubicación: Sarasota, en la costa oeste de Florida

Famosa por su arena blanca tipo polvo, que no se calienta incluso bajo el sol intenso.

¿Qué hacer?