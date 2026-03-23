¿Viajas a Miami? Visita estas 5 playas espectaculares de Florida
Florida es mucho más que compras o parques temáticos. Si viajas a Miami, ya sea por el Mundial o simplemente de vacaciones, vale la pena mirar más allá del itinerario clásico y explorar algunas de las playas más espectaculares del estado.
Descubre desde ambientes vibrantes hasta rincones tranquilos, estas cinco opciones ofrecen experiencias distintas para todo tipo de viajero.
South Beach, el ícono de Miami
Ubicación: Miami Beach, al este de la ciudad de Miami
South Beach es la postal más reconocible del destino. Aquí no solo se viene a nadar, sino a ver y ser visto.
Esta playa es ideal para salir en pareja, amigo o en familia.
¿Qué hacer?
- Caminar por Ocean Drive y disfrutar la arquitectura art déco
- Tomar el sol frente al mar turquesa
- Vivir la vida nocturna en bares y clubes cercanos
Crandon Park Beach, naturaleza y calma
Ubicación: Key Biscayne, una isla al sur de Miami
A unos minutos del centro, esta playa ofrece un ambiente mucho más relajado, ideal para escapar del bullicio.
¿Qué hacer?
- Nadar en aguas tranquilas y poco profundas
- Hacer picnic en zonas verdes
- Rentar kayak o paddle board
Haulover Beach, espacio y libertad
Ubicación: al norte de Miami Beach
Haulover destaca por su amplitud y menor saturación, siendo una de las playas más versátiles de la zona.
¿Qué hacer?
- Practicar deportes de playa como voleibol
- Volar papalotes (muy popular aquí)
- Explorar su famosa zona nudista (opcional)
Clearwater Beach, arena blanca en la costa oeste
Ubicación: Clearwater, cerca de Tampa
Considerada una de las mejores playas de Estados Unidos, destaca por su arena fina y aguas tranquilas.
¿Qué hacer?
- Disfrutar del mar calmado, ideal para nadar
- Ver atardeceres espectaculares
- Pasear por el muelle Pier 60, con ambiente familiar
Siesta Beach, la joya escondida
Ubicación: Sarasota, en la costa oeste de Florida
Famosa por su arena blanca tipo polvo, que no se calienta incluso bajo el sol intenso.
¿Qué hacer?
- Caminar descalzo sin quemarte los pies
- Disfrutar de un día tranquilo en familia
- Admirar algunos de los mejores atardeceres de Florida