Vinculan a proceso a 3 policías de Naucalpan por presunta tortura y abuso de autoridad

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Policías de Naucalpan fueron vinculados a proceso por tortura. Foto: FGJEM

Tres policías municipales de Naucalpan fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad y tortura en agravio de una mujer transexual, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los detenidos fueron identificados como María Fernanda “N”, Riche Joannan “N” y Eder Joaquín “N”, quienes eran elementos de la policía municipal. La autoridad judicial determinó iniciar proceso penal en su contra y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, además de mantener la medida cautelar de prisión preventiva.

Vinculan a proceso a policías de Naucalpan por presunta tortura

De acuerdo con las indagatorias del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2025 sobre la avenida Parque de Chapultepec, en el municipio de Naucalpan, donde la víctima se encontraba cuando observó que policías municipales jaloneaban a otras personas.

Según la información oficial, la mujer se acercó a los elementos para preguntar el motivo de la detención, momento en el que presuntamente los policías le indicaron que no se involucrara. Ante esta situación, la víctima comenzó a grabar con su teléfono celular, lo que habría provocado la reacción de los ahora imputados.

La investigación señala que los elementos la agredieron física y verbalmente y solicitaron apoyo de otras unidades Al llegar refuerzos, dos de los policías descendieron de la patrulla y la sometieron, además de obligarla a borrar el video que había grabado

FGJEM investiga abuso de autoridad en agravio de mujer transexual

Posteriormente, de acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima fue subida a una patrulla, esposada y trasladada hacia la colonia San Miguel Atoto. En ese lugar, presuntamente fue golpeada en diversas partes del cuerpo y posteriormente obligada a bajar de la unidad.

La FGJEM indicó que, tras tener conocimiento de los hechos, se iniciaron las investigaciones para identificar a los probables responsables. Con los datos recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de los tres policías municipales.

Los imputados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. Tras analizar los datos de prueba aportados por la Fiscalía, el juez determinó la vinculación a proceso por los delitos de abuso de autoridad y tortura.

Podrían alcanzar hasta 30 años de prisión si resultan responsables

La autoridad informó que los imputados deberán permanecer en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria, la cual tendrá un plazo de tres meses.

En caso de resultar culpables, podrían alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión por el delito de tortura y hasta nueve años por abuso de autoridad.

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