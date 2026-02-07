Arco llega a cines y revive los grandes clásicos de la animación francesa

GENERANDO AUDIO...

Este fin de semana se estrena en cines “Arco”, una película francesa de animación que se suma a la tradición del cine animado europeo pensado para toda la familia, pero con temas profundos. El filme llega como una opción distinta frente a las producciones comerciales, en un momento donde la animación francesa vuelve a ganar atención internacional. Por ello, en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, especialista en cine, nos contó sobre esta cinta.

El estreno de Arco coincide con un repaso por algunas de las películas más influyentes de la animación francesa, un género que desde hace décadas ha explorado temas como el apocalipsis, la identidad, la libertad y la trascendencia, usando estilos visuales únicos y narrativas que conectan tanto con niños como con adultos.

Animación francesa: cine familiar con temas profundos

Desde los años setenta, Francia ha impulsado un cine animado que mezcla fantasía con reflexiones sociales. Un ejemplo es El planeta salvaje, dirigida por René Laloux, ganadora del Premio del Jurado en Cannes. La historia muestra un mundo donde gigantes azules dominan a los humanos, planteando una reflexión sobre el poder y la civilización. Su estilo visual fue creado por el ilustrador Roland Topor.

Otro referente es Kirikú y la hechicera, de Michel Ocelot, una película inspirada en la cultura africana. Narra la historia de un niño con poderes mágicos que enfrenta a la bruja Karabá para salvar a su aldea. La cinta destaca por su música y su estética basada en tradiciones tribales.

También destaca Las trillizas de Belleville, de Sylvain Chomet, que cuenta la historia de una abuela que busca rescatar a su nieto, secuestrado durante una competencia ciclista. La película es reconocida por su estilo visual exagerado y su narrativa sin diálogos extensos.

Luce Persépolis, dirigida por Marjan Satrapi, quien adaptó su propia novela gráfica a la pantalla. La cinta narra su historia personal: una infancia marcada por la música, la rebeldía y la libertad, seguida por la llegada del régimen de los ayatolás en Irán, que transformó su vida de manera radical.

Un referente más es La tortuga roja, dirigida por Michael Dudok de Wit. Esta película prescinde por completo de los diálogos y apuesta solo por imagen y música para contar la historia de un náufrago que llega a una isla desierta. Su encuentro con una tortuga roja, que posee un simbolismo místico, lo conduce a un proceso de transformación y reflexión espiritual.

Arco y el nuevo cine animado francés

La película Arco, dirigida por Hugo Bienvenú, se estrena este fin de semana y fue nominada al Óscar como Mejor Largometraje de Animación. La historia sigue a un niño del año 3000 que viaja accidentalmente al pasado y conoce a Iris, una niña que vive en un mundo afectado por incendios, contaminación y cambio climático.

A través de esta amistad, la película aborda temas como el futuro del planeta y la responsabilidad humana, manteniendo un tono accesible para públicos jóvenes. El filme retoma una constante del cine animado francés: usar la fantasía para hablar de problemas reales.

De esta manera, si quieres disfrutar de Arco en el cine, se encuentra disponible en cartelera. Mientras tanto, te dejamos con el avance:

