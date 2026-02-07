Maribel Guardia pide proteger a Imelda Tuñón y su hijo: “No es mi intención quedarme con mi nieto”
La actriz y cantante Maribel Guardia emitió un comunicado en el que pidió proteger a su nieto y brindar apoyo a Imelda Tuñón, en medio de la polémica que ha surgido en redes sociales por el caso relacionado con su hijo, Julián Figueroa, y su exnuera. La artista aseguró que no es su intención quedarse con el menor, sino proteger su bienestar.
A través de sus redes sociales, Maribel Guardia compartió su postura sobre la situación familiar y los señalamientos que han circulado públicamente, entre ellos un video de Imelda Tuñón donde aparentemente se “autolesiona” y una supuesta llamada en la que se denuncia el presunto abuso de José Manuel Figueroa hacia Julián Figueroa.
“Pido también de manera prioritaria se cuide al niño, que merece crecer lejos del conflicto, el señalamiento y el ruido inadecuado de los adultos. Pido, por último, se proteja a la madre de mi nieto”, expresó.
La actriz subrayó que no disfruta los ataques contra su exnuera y reiteró que su objetivo no es quedarse con su nieto.
“Yo no disfruto para nada de los ataques contra mi exnuera y aclaro, una vez más: no es mi intención quedarme con mi nieto, pero sí protegerlo”, afirmó.
También explicó que hace un año tomó una decisión complicada que generó críticas, pero que estuvo enfocada en proteger al menor, no en separarlo definitivamente de su madre.
“Cuando alguien no está bien, lo más humano no es juzgarlo, sino procurar la recuperación necesaria para que pueda sanar. Proteger a mi nieto sigue siendo mi postura hoy y lo único que me importa”, señaló.
Denuncia que un periodista vulnera a su familia
Sin mencionar nombres, Maribel Guardia aseguró que un periodista ha violentado a varias personas involucradas en el caso, incluida ella, Andrea Show, Jorge Carbajal e Imelda Tuñón.
“Lo que se ha venido diciendo y repitiendo a través de un periodista en particular, que violenta todo el tiempo a una madre que perdió un hijo… tanto así, como a la madre de mi nieto, que es una mujer evidentemente vulnerable, a quien ha empujado constantemente a exhibirse sin ningún freno”, expuso.
La actriz agregó que, según su postura, el comunicador ha difundido versiones sin considerar el impacto en las personas involucradas.
“Nadie en estado de vulnerabilidad debería ser azuzado a exponer sus notorias fracturas, cuando claramente lo que necesita es contención, protección y acompañamiento”, indicó.
Pide respetar la memoria de Julián Figueroa
Maribel Guardia pidió que se respete la memoria de su hijo, Julián Figueroa, y que no se involucren a terceros sin pruebas.
“Pido se respete la memoria de mi hijo, que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio. Pido que no involucren a terceros (José Manuel), con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba”, concluyó.
