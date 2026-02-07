Sobrino de Edith Márquez anuncia la muerte de su padre días después del fallecimiento de su madre

GENERANDO AUDIO...

Sobrino de Edith Márquez anuncia muerte de su papá. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La familia de Edith Márquez atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente, a tan solo unos días del fallecimiento de Lily Márquez, hermana de la cantante, se confirmó una nueva pérdida para José Camar, sobrino de la intérprete, quien anunció también la muerte de su padre.

La noticia fue dada a conocer por el propio José a través de su cuenta de Instagram, donde describió la situación como una “terrible pesadilla”. Con un mensaje breve pero cargado de emoción, el actor se despidió de su padre, a quien definió como su mayor ejemplo, guía y apoyo incondicional.

“Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo. Mi mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía,mi apoyo, mi héroe, mi modelo a seguir. Te amo papá vuelta alto, guía mi camino como siempre lo hiciste. (…) Descansa por siempre, hoy eres libre de todo”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

La pérdida ocurre apenas dos días después de que José confirmara públicamente la muerte de su madre, Lily Márquez, lo que ha generado una ola de mensajes de apoyo y condolencias hacia la familia.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte del padre de José Camar.

La muerte de Lily Márquez y su lucha contra el cáncer

El pasado 4 de febrero, José Camar informó el fallecimiento de su madre, Lily Márquez, hermana de Edith Márquez, tras una larga batalla contra el cáncer de mama. De acuerdo con información que él mismo compartió semanas antes, la enfermedad regresó de forma más agresiva y se extendió a otras partes del cuerpo, afectando huesos y médula ósea.

Ante el avance del padecimiento, los médicos determinaron que Lily ya no podía continuar con quimioterapias, por lo que la familia exploró tratamientos alternativos. En ese contexto, José solicitó apoyo económico a través de redes sociales y se difundió una campaña para cubrir gastos médicos, lo que generó muestras de solidaridad por parte del público.

El día de su fallecimiento, el actor le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó el profundo vínculo que los unía y agradeció todo el amor recibido durante la enfermedad.

“Te voy a amar siempre, toda la vida… ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome”, escribió en su despedida.

Por su parte, Edith Márquez también expresó públicamente su dolor tras la muerte de su hermana. La cantante compartió en redes sociales un mensaje acompañado de fotografías inéditas, en el que habló del estrecho lazo que las unía y del vacío que deja su partida.

“Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador…”, escribió, asegurando que llevará a Lily siempre en su corazón y que honrará su ausencia desde el silencio y el amor.

