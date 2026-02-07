Tim Cook sorprende en redes sociales; se tomó una selfie con Bad Bunny a unos días del Super Bowl 2026

GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny y Tim Cook. Foto: Cuartoscuro | AFP

Tim Cook, CEO de Apple, sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía junto al cantante puertorriqueño Bad Bunny, previo a su participación como figura estelar del Apple Music Halftime Show en el Super Bowl 2026.

A través de su cuenta oficial, el líder de la compañía tecnológica publicó una imagen en la que ambos aparecen en una selfie. En la fotografía, Bad Bunny viste sudadera gris y lentes oscuros, mientras que Tim Cook porta una playera tipo polo azul y lentes con armazón del mismo color.

“¡No puedo esperar al Super Bowl y al #AppleMusicHalftime Show!”, escribió Tim Cook, dejando ver su entusiasmo por el espectáculo de medio tiempo y su afinidad con la música del artista conocido como el “Conejo Malo”.

Bad Bunny genera expectativa por el show de medio tiempo

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 ha generado conversación en redes sociales, especialmente entre el público latinoamericano, donde su presencia ha sido bien recibida. El cantante ha mostrado cercanía con sus seguidores, como ocurrió durante una conferencia de prensa en la que expresó: “¡Viva México!”.

Hasta el momento, el artista no ha confirmado qué invitados podrían acompañarlo en el escenario durante el espectáculo, aunque se espera la participación de otros cantantes.

El Super Bowl 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero en el Estadio Levi’s, casa de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California. El partido será disputado entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

¿Quién es Tim Cook, CEO de Apple?

Timothy Donald Cook, conocido como Tim Cook, es un empresario, informático e ingeniero estadounidense originario de Alabama. Ingresó a Apple en 1998 como vicepresidente de Operaciones Globales y posteriormente fue nombrado director ejecutivo en agosto de 2011, tras la muerte de Steve Jobs.

Antes de asumir el cargo de forma definitiva, Cook se desempeñó como director ejecutivo interino entre 2010 y 2011. También cursó estudios en la Universidad de Harvard.

Durante su gestión, la compañía ha registrado un crecimiento significativo. En 2025, Apple se consolidó como la marca más valiosa del mundo, con una valoración superior a los 574 mil millones de dólares, según datos de Brand Finance y Statista.

Además, el valor de mercado de la empresa superó los 4 billones de dólares hacia finales de ese año, impulsado por la demanda de productos como el iPhone y su ecosistema de servicios.

