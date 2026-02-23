Ariana Godoy, de escribir en Wattpad al cine y el streaming con “Sigue mi voz”

GENERANDO AUDIO...

Ariana Godoy y camino con “Sigue mi voz” | Fotos: Cortesía

La escritora venezolana Ariana Godoy continúa consolidándose como una de las voces más influyentes de la literatura juvenil contemporánea. Su obra “Sigue mi voz”, que nació en la plataforma Wattpad, finalmente aterriza en el catálogo de Amazon Prime Video.

En entrevista exclusiva con Unotv.com, la autora habla sobre la evolución de su carrera y el impacto emocional de ver su historia personal convertida en una producción cinematográfica de alcance global.

El origen de Clara: Una historia de sanación y salud mental

El camino de “Sigue mi voz” no comenzó con una pluma profesional, sino con la necesidad de Ariana Godoy de procesar sus propias vivencias. En 2010, la autora atravesó un proceso personal complejo que sentó las bases de la historia de Clara, la protagonista.

La autora recuerda que en aquel entonces existía un fuerte estigma sobre la salud mental, lo que dificultaba hablar abiertamente de la terapia. Pasaron seis años de duelo y sanación personal para que se sintiera lista para compartir este relato con el mundo.

Fue en 2016 cuando decidió plasmar su experiencia en Wattpad, buscando ofrecer el libro que ella misma hubiera necesitado leer en sus momentos más difíciles. La conexión con los lectores fue inmediata debido a la honestidad emocional del texto.

“Quería escribir un libro que fuera ese libro que yo no tuve en ese momento cuando tuve que pasar por todo ese estigma y todo ese proceso”, confiesa la autora sobre su proceso creativo.

De la página a la pantalla: El papel de Ariana en la película

La adaptación de “Sigue mi voz” llevó a la autora a colaborar estrechamente con una productora en España. A pesar de residir en Estados Unidos, Ariana Godoy se mantuvo involucrada en cada fase del desarrollo del guion cinematográfico.

El equipo de producción respetó la visión de la autora, permitiéndole hacer anotaciones sobre el libreto para mantener la esencia íntima de la obra. Esta colaboración aseguró que los temas de duelo y superación se trataran con el respeto que merecen.

Uno de los momentos más curiosos fue su participación física en el rodaje a través de un cameo. Aunque solo fueron unas pocas palabras, la escritora admite que la experiencia frente a las cámaras fue un reto debido a los nervios y la ansiedad.

“Si no tiene diálogo, apareceré en todas las que quieran”, bromea Godoy al recordar la presión de estar en un set de grabación rodeada de micrófonos y cámaras.

El valor de Wattpad: Un puente indestructible con los lectores

Para Ariana Godoy, las plataformas digitales han transformado la industria editorial. Wattpad no solo es un sitio para publicar, sino una comunidad que permite a los autores construir una base de lectores leales antes de llegar al papel.

La autora defiende que este modelo ha creado un puente que antes no existía, permitiendo que las editoriales descubran historias virales. La lealtad del público es tal, que muchos compran el libro físico incluso si la obra sigue disponible gratis en línea.

Este fenómeno demuestra que el sentido de pertenencia es el motor del éxito actual. Los lectores se sienten parte del proceso de creación, lo que impulsa las ventas y el interés de los gigantes del streaming como Amazon Prime.

“Esta plataforma ha creado como esa puerta entre los lectores y los escritores, de decir: ‘Oye, aquí estamos y we got your back'”, explica sobre el poder de su comunidad digital.

Un mensaje para el futuro: Persistencia y paciencia literaria

Al mirar hacia atrás, Ariana Godoy reflexiona sobre los casi 20 años que le ha tomado llegar a este punto de su carrera. Su mensaje para los jóvenes escritores es claro: el éxito no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de la constancia.

La escritora enfatiza que la única forma de mejorar en el oficio es escribiendo constantemente, sin desesperarse por los resultados inmediatos. Muchas veces, las primeras historias no serán las que lleguen a la imprenta, pero son pasos necesarios.

La paciencia es una virtud escasa en la actualidad, pero fundamental para quienes desean dedicarse a las letras. Ella se define como una prueba viviente de que, con tiempo y dedicación, los sueños pueden cruzar fronteras y llegar al cine.

Finalmente, invita a todos sus seguidores a disfrutar de la película en Amazon Prime Video, ya sea con amigos, pareja o mascotas. Es una historia diseñada para tocar el corazón y, posiblemente, arrancar más de una lágrima de emoción.

