Issabela Camil no logra llegar a Jalisco por narcobloqueo, iba a presentar una obra de teatro

Issabela Camil habla tras jornada violenta en Jalisco | Foto: Cuartoscuro

La actriz Issabela Camil informó que no pudo arribar a Guadalajara junto con el elenco de la obra “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, debido a un narcobloqueo en la carretera este domingo, lo anterior tras la ola de violencia que se desató en Jalisco por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”.

Camil informó a través de sus historias de Instagram que tanto ella como el resto de actores viajaban de León a Guadalajara, pero un retén en la carretera los obligó a regresar.

La actriz explicó que la obra se iba a presentar en el Teatro Galerías, en la zona metropolitana de Gualajara; sin embargo, el elenco no pudo llegar por el narcobloqueo en la región.

“Este mensaje va a toda la gente de Guadalajara, que vive un momento tan delicado, de verdad, estamos muy preocupados por esta situación que se dio, nosotros teníamos nuestra función hoy; de nuestro trayecto de León a Guadalajara, nos encontramos con un narcobloqueo y pues, obviamente, todos en la carretera tuvimos que regresar, como pudimos, a resguardarnos”. Issabela Camil

También llamó a la población a quedarse en casa ante el escenario de inseguridad que se vivió en diferentes estados tras la muerte del líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Lo más importante es su seguridad, por favor, no salgan, resguárdense”, expresó.

Eventos se cancelan tras jornada violenta en Jalisco

Por su parte, el Teatro Galerías informó, a través de un comunicado, que el evento se reprogramó para al día 25 de febrero.

“Con el mismo boleto ingresas a la nueva fecha”, señaló el teatro.

Otros eventos también se han visto afectados, conciertos como el de Kali Uchis, programado para realizarse en el Auditorio Telmex a las 20:00 horas.