Emma Stone preocupa a fans tras desfilar en alfombra roja de los BAFTA 2026

La actriz Emma Stone, protagonista de “Bugonia“, hizo acto de presencia en los Premios BAFTA 2026 y se robó las miradas en la alfombra roja; sin embargo, despertó opiniones divididas en redes sociales por parte de los usuarios.

Cabe destacar que la ganadora del Oscar estaba nominada en la categoría de Mejor Actriz en un rol protagónico; sin embargo, perdió frente a Jessie Buckley por su papel en “Hamnet”, cinta que también se llevó el premio a Mejor Película Británica.

Así lució Emma Stone en la alfombra roja de los BAFTA 2026

Luego de los Premios BAFTA 2026, diversos medios subieron imágenes de Emma Stone con su vestido minimalista en color negro. Dichas fotografías se llenaron de comentarios negativos contra la actriz.

“Demasiado delgada”, comentó Theresa Wood en X.

“No, muy delgada”, señaló Paolo en X.

“Esto es serio y no está bien”, criticó ‘If you happy and you know it say hi’.

“¿A alguien le parece atractiva? Una pregunta sincera”, reprochó ‘Noticer’.

“Sus antebrazos son tan delgados. Necesita levantar pesas y consumir más proteínas”, compartió ‘Siamcatx’.

“No parece saludable”, indicó Abel Zarate en X.

“¿Estas actrices comen algo o todas toman ozempic?”, criticó ‘Ula’.

“¿Es de mala educación pedirles amablemente a las celebridades que no muestren sus cuerpos demacrados? Que se cubran un poco, les prometo que no necesitamos ver sus huesos”, señaló ‘VoodooMamma’.

“Dejemos de glorificar los trastornos alimentarios”, escribió Hoops McCann en X.

“¡No, Emma Stone! ¡Por favor, no sigas esta tendencia hollywoodense de delgadez extrema!”, expresó Julio en X.

La cuenta oficial de los Premios BAFTA también compartieron una publicación en la que aparece la también protagonista de “Poor Things” y se llenó de comentarios aludiendo a su apariencia.

“¡Dios mío! Emma Stone ha perdido un montón de kilos, se ve muy delgada, ¿o soy solo yo?”, comentó Corrie Doogan en Instagram.

Sin embargo, también hubo usuarios que destacaron su apariencia y la defendieron frente a los usuarios que emitieron críticas como: “Ella es hermosa, pero debería dejar de hacer dieta“.

“Creo que se ve increíble, ¿les parece bien?”, escribió ‘Just a Girl’ en X.

“¡Qué vestido más atrevido para ella, se ve fantástica!”, señaló Lorie Lynn Taylor en X.

“¡Es tan hermosa, talentosa y una persona increíble! ¡Te amamos, Emma!”, alabó ‘Chasity’ en X.

“Emma Stone nunca falta en la alfombra roja. Ese vestido es absolutamente impresionante y lo lleva como si estuviera hecho para ella”, escribió ‘Barrak’.

En diferentes publicaciones donde la actriz también nominada al Oscar luce su vestido negro, los usuarios atribuyeron que padece trastornos alimentarios que no se han confirmado.

Además, los usuarios de redes sociales emitieron comentarios ofensivos en contra de la multiganadora en los Premios de la Academia, sin que la propia artista respondiera a las críticas de los internautas.

Cabe destacar que Emma Stone compitió este domingo en la categoría de Mejor Actriz de los BAFTA contra las siguientes intérpretes:

Jessie Buckley – “Hamnet”

Rose Byrne – “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson – “Song Sung Blue”

Chase Infiniti – “One Battle After Another”

Renate Reinsve – “Sentimental Value”

Finalmente, el premio se quedó en las manos de Jessie Buckley, quien llegará a la entrega de los Premios BAFTA 2026 como amplia favorita.

¿Qué es el body shaming?

El llamado “body shaming” es la acción o práctica de expresar humillación por la forma o el tamaño corporal de otra persona, de acuerdo con la Asociación Nacional de Anorexia Nerviosa y Trastornos Asociados (ANAD, por sus siglas en inglés).

“Es una forma de acoso que puede resultar en un trauma emocional grave, especialmente a una edad temprana”. ANAD

Comentar negativamente sobre el cuerpo de alguien puede ser perjudicial para esa persona, pudiendo derivar en baja autoestima, ira, autolesiones e incluso trastornos de salud mental, en concreto, trastorno dismórfico corporal, según los expertos.

La humillación corporal, o “body shaming“, se manifiesta de muchas maneras:

Criticar la propia apariencia, mediante un juicio o una comparación con otra persona

Criticar la apariencia de otra persona delante de ella

Criticar la apariencia de otra persona sin su conocimiento

Fuente: ANAD

Cabe destacar que las personas con antecedentes de trauma, depresión, autolesiones, baja autoestima o trastorno límite de la personalidad son más propensas a verse afectadas por la humillación corporal y, potencialmente, desarrollar un trastorno alimentario o autolesionarse, remata la asociación.

