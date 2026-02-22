Cancelan concierto de Kali Uchis en Gualajara tras la muerte de “El Mencho”, cómo aplicará el reembolso

GENERANDO AUDIO...

Kali Uchis.

El concierto de Kali Uchis en Gualajara de este domingo 22 de febrero fue cancelado por circustancias ajenas al artista, promotor y al recinto, informó OCESA. La suspensión tiene lugar después de que se registraran actos violentos en Jalisco relacionados con el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”.

Aunque las autoridades de Jalisco anunciaron la cancelación de actividades culturales y eventos masivos tras la muerte del líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la promotora confirmó la suspensión del concierto de Kali Uchis, previsto en el Auditorio Telmex.

La noche del sábado, Kali Uchis se presentó en el Auditorio Banamex, en Monterrey, con su “The Sincerely, Tour”.

El reembolso del concierto de Kali Uchis en Gualajara de este domingo 22 de febrero

Según el comunicado de OCESA, el reembolso aplicará diferente, de acuerdo al método de pago.

En línea:

Si se realizó la compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que se adquirieron las entradas, y de acuerdo con los tiempos establecidos por la institución bancaria.

En taquilla:

En caso de que la compra haya sido en taquilla, se podrá solicitar el reembolso en el mismo lugar donde se realizó la compra en los próximos días.

Otros eventos que fueron cancelados fueron la corrida de toros de este domingo en Guadalajara, informó La Plaza de Toros Nuevo Progreso.

También el esperado Clásico Nacional de la Liga MX Femenil, entre Chivas y América, correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026, fue suspendido.