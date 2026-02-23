El osito Paddington sube al escenario en los Premios BAFTA 2026: video

GENERANDO AUDIO...

Paddington en los Premios BAFTA 2026.

Paddington, el oso que ha conquitado al mundo, subió al escenario de los Premios de Cine de la Academia Británica, más conocidos como los BAFTA, en el Royal Festival Hall, dentro del Southbank Centre de Londres este domingo.

El oso británico fue el encargado de entregar el reconocimiento a la Mejor Película Infantil y Familiar, donde pronunció un emotivo discurso y admitió estar nervioso por estar frente a tantas personas.

“Como dice mi tía Lucy, uno tiene que enfrentar sus miedos, a menos que sea una serpiente y entonces uno tiene que huir demadiado lento”, dijo Paddington.

También destacó que era el primer presentador que había dejado unpremio Bafta lleno de mermelada.

Después, el tierno oso anunció al ganador, que este año fue la película india “Boong“, producida por Farhan Akhtar y dirigida por Lakshmipriya Devi.

El osito Paddington.

El filme ganador compitió contra producciones internacionales como “Zootropolis 2” y “Lilo & Stitch”.

Y aunque Paddington pareció no enterarse del código de vestimenta, el oso caminó por la alfombra roja y se robó las miradas de las celebridades.