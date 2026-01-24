¡Army estalla! Profeco recibe más de 8 mil quejas por boletos de BTS en México

GENERANDO AUDIO...

Los fans de BTS, conocidos como Army, estallaron en indignación por presuntas irregularidades en la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano en México. A pocas horas de iniciarse la venta oficial, la Profeco recibió 8 mil 301 quejas y denuncias relacionadas con precios, zonas, reventa y fallas en la plataforma. Los conciertos están programados para el 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México.

La inconformidad se detonó desde las primeras horas del proceso de compra. Consumidores reportaron dificultades para acceder al sistema, falta de información clara y presuntos abusos que, aseguran, afectan sus derechos como compradores.

Durante este arranque de venta, la Procuraduría Federal del Consumidor confirmó un alto volumen de reportes recibidos por distintas vías oficiales, lo que encendió las alertas entre los seguidores del grupo de K-pop.

Quejas por precios irregulares y reventa de boletos para BTS

De acuerdo con datos obtenidos por Uno TV, la Profeco contabilizó 8 mil 301 llamadas y correos electrónicos de consumidores que exigieron una exhibición clara de precios y mayor certeza sobre las zonas y asientos disponibles para los conciertos de BTS en México.

Entre las principales quejas también se encuentra la reventa de boletos al doble de precio, así como denuncias de que la plataforma de venta estuvo bloqueada por saturación, lo que impidió completar compras o incluso ingresar al sistema.

Las inconformidades se concentraron en las primeras horas tras el inicio de la venta oficial, periodo en el que miles de fans intentaron asegurar un acceso para ver a la banda surcoreana.

La autoridad señaló que las quejas llegaron tanto por llamadas telefónicas como por correos electrónicos, lo que refleja el nivel de molestia entre los consumidores afectados.

Cómo presentar quejas ante Profeco por boletos de BTS

La Profeco recordó que los consumidores pueden presentar quejas y denuncias a través de distintos canales oficiales. Entre ellos se encuentran el Teléfono del Consumidor, los correos electrónicos institucionales y las redes sociales del organismo.

Las vías de contacto disponibles son el 55 55 688 722 y el 800 468 8722, así como los correos asesoria@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx. También se puede contactar a la dependencia mediante las cuentas @AtencionProfeco y @Profeco en redes sociales.

La dependencia federal continúa recibiendo reportes relacionados con la venta de boletos para los conciertos de BTS, mientras los fans esperan una respuesta ante las irregularidades denunciadas.

