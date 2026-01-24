Christian Nodal se hace un nuevo tatuaje en el cuello; ¿será por Ángela Aguilar?

GENERANDO AUDIO...

Christian Nodal se realizó un nuevo tatuaje en el cuello, acompañado de su esposa Ángela Aguilar, quien estuvo presente durante el proceso en Zacatecas.

El cantante sonorense es aficionado a los tatuajes que representan momentos clave de su vida, desde que comenzó a marcar su piel alrededor de 2020.

En esta ocasión, el tatuador fue Javier Hernández, quien compartió en su cuenta de Instagram imágenes del momento en que el intérprete acudió a su estudio para realizarse una nueva marca.

Javier agradeció la confianza y la cercanía durante el trabajo, calificó como “un honor” realizarle un tatuaje al cantautor de “Botella tras botella” y “De los besos que te di”.

“De esas experiencias que se quedan en el corazón. Tuve el honor de tatuar a Nodal y conocer a Ángela Aguilar, personas sencillas, amables y con una energía muy bonita”, escribió el tatuador.

¿El nuevo tatuaje de Christian Nodal tiene que ver con Ángela Aguilar?

El tatuador compartió parte del proceso; sin embargo, no mostró directamente el nuevo tatuaje en el cuello de Nodal. Solo se aprecia que trabajó muy cerca de unas “X” visibles en esa zona.

En las imágenes se observa a Christian Nodal recostado en la mesa de trabajo junto a las herramientas de tatuaje y al tatuador. También se difundió una fotografía en la que Javier Hernández posa junto al cantante de 27 años, así como dos fotografías instantáneas.

Una de las instantáneas muestra al tatuador junto a ambos cantantes, foto que fue firmada por la integrante de la dinastía Aguilar. Otra imagen corresponde al momento en que Javier tatúa a Nodal y está firmada por el propio cantante.

Además, se compartió un breve video del proceso del tatuaje. Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han hecho una publicación oficial sobre el nuevo tatuaje del exponente del regional mexicano.

Los tatuajes de Nodal

Cabe recordar que Christian Nodal es conocido por portar numerosos tatuajes, algunos de los más comentados fueron los ojos de Belinda, que se realizó cuando mantenía una relación con la cantante. Fue en esa etapa cuando comenzó a tatuarse de forma constante.

Cuenta con varios tatuajes, algunos ya borrados en el rostro, ya que el cantante ha mencionado que desea que su hija Inti lo conozca sin ellos.

En los dedos tiene la palabra “revolución” distribuida en cada uno, además de múltiples diseños a los que les ha dado un significado personal o que se realizó tiempo atrás.

Entre ellos destacan un símbolo prehispánico, al que atribuye protección; una flor como referencia al amor; una luna como inspiración; una herradura para la buena suerte; una cruz por la fe; así como un cactus y un cráneo de animal con estética desértica, en alusión a su lugar de origen.

También cuenta con una rosa de los vientos como guía, el nombre de su primer álbum y muchos más, pues se estima que el cantante tiene más de 60 tatuajes.

